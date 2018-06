Štěpánka Duchková jezdí čtyřikrát ročně do Španělska a lyžuje na vodě

"Letos v létě jsem byla ve Španělsku a pojedu tam ještě jednou. Nejraději máme letovisko Jávea. Jezdíme tam čtyřikrát do roka, máme tam hodně známých Čechů. Jezdíme tam i na Vánoce, protože je tam až 25 stupňů. Taky tam jezdí hodně Angličanů," prozradila své plány moderátorka.

Ona i její děti jsou nejraději u vody. "Já jezdím na vodních lyžích, ale musím říct, že je to docela náročné. Taky bych chtěla vyzkoušet paddle. Děti, ty mají raději takové ty klasické věci, tobogány, rády se plaví na lodi," popsala Duchková, která svá čtyřletá dvojčata Adama a Honzu přivedla na předpremiéru filmu Film mých snů. Ta se konala v akvaparku a děti si pak mohly užívat koupání a taky vystoupení zpěváka Martina Haricha.

Její synové si film o surfařích, kteří se omylem ocitnou ve starém plážovém muzikálu a hrozí jim, že se už nikdy nebudou moci vrátit zpět, užily. Sama Duchková by ale raději viděla něco s Marlonem Brandem.

"Pokud bych si mohla vybrat film, do kterého bych se dostala, byl by to film Apokalypsa. Musela bych ale být neprůstřelná a nesmělo by se mi nic stát. On tam totiž hraje Marlon Brando a toho mám ráda, ale v tom filmu už je na tom hrozně špatně. I tak bych ho tam ale chtěla potkat," prozradila čtyřicetiletá moderátorka.