Musí platit pravidla, jinak bych se zbláznila, říká o výchově Duchková

„To víte, lehké to nebylo, není a ani nebude. Já jsem si výchovu ulehčila tím, že všechno, co jsme dělali, jsme dělali dohromady a najednou. Synové museli chodit stejně spát, stejně vstávali, jedli. Všechno ve stejnou dobu,“ prohlásila.

Moderátorka tato pravidla prý zavedla úplně od začátku a prostě to muselo fungovat. „To bych se jinak zbláznila, kdyby každý spal jindy, každý jedl jindy. No to vůbec, to nejde,“ míní.

Práci i výchovu dětí se moderátorce daří propojit bez větších problémů, za což vděčí také rodině. Pomáhala jí maminka i manžel. „Díky tomu jsem na děti měla vždycky dost času. I teď pořád mám a opravdu i ve volném čase jsem nejraději s nimi,“ řekla moderátorka, která si nově oblíbila golf, kam bere i syny. „Ještě si chci kluků užít, tak jsem to vymyslela tak, abychom mohli hrát všichni společně. Je mi totiž jasné, že za pár let mi řeknou: Čau mami! No a budou pryč.“

Štěpánka Duchková zatím u synů nepozoruje známky toho, že by se jednou plánovali vydat v jejích šlépějích. „Výmluvní jsou po mně a jsou zvyklí od malička na kameru, fotoaparáty, mikrofon, takže nic je nezaskočí. Na druhou stranu zatím nevidím nějaký zájem pracovat v médiích. Oni chtějí být zubaři, což by se mi rozhodně víc líbilo i hodilo,“ prohlásila.

Štěpánka se maminkou dvojčat stala v roce 2009: