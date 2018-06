Štěpánka Duchková čeká dvojčata. Jsem v šoku, říká

O těhotenství, o kterém jako první informoval deník Blesk, moderátorka dlouho mlčela, protože nechtěla nic zakřiknout. "Vůbec jsem to nikomu neřekla, nerada bych to někde vykládala, a kdyby se pak něco stalo, nechtělo by se mi vyprávět, jak se to nepovedlo," vysvětluje.



Štěpánka Duchková se na roli maminky těší

To, že čeká dvojčata, je pro Duchkovou tím největším překvapením. V její ani partnerově rodině totiž žádná nejsou, a tak verdikt gynekologa byl skutečně neuvěřitelný. "Nikdy u nás žádná dvojčata nebyla, navíc jsme děti počali přirozenou cestou, a proto jsme z toho byli v šoku. Pan doktor nám to vysvětlil slovy, že se to tak někdy stává," směje se Štěpánka.

S podnikatelem Janem Hruškou žije moderátorka již déle než dva roky, je s ním zasnoubená, a jak říká, našla v něm pravou chlapskou oporu. I v případě výchovy dětí. "Honza má rád děti a je dobré mít vedle sebe takového partnera. On má navíc jednu dceru, takže je zkušenější," uzavírá Štěpánka Duchková, která je na volné noze, a případný odchod na mateřskou tak v žádném zaměstnání řešit nemusí.