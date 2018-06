Z drog mě dostali kluci z kapely, říká Štěpán z Divokýho Billa

"To už nešlo, vždyť on si vymýšlel bajky. Tak jsme ho vzali a odvezli ho do Želivu do léčebny," popsal zpěvák Divokýho Billa Vašek Bláha v show Drzá Diana, kterou televize Óčko odvysílá v pátek ve 21:10.

"Kdybych neměl kluky, tak tady nesedím," uvědomuje si nyní dvaatřicetiletý Karbulka. Drogy bral celých šest let a stejnou dobu už je nebere. "Doktor mi jednou v léčebně řekl: Je ti blbě? Tak to ti bude ještě blbě stejně dlouho, jako jsi fetoval. To je ta daň za to. Takže teď jsem na nule," říká.

S kapelou Divokej Bill tak může oslavit 15 let existence, ke kterým vydala skupina desku s prostým názvem 15 a objede šňůru patnácti koncertů.

Svým příkladem se snaží zpěvák odradit děti od braní drog. Osobní setkání a zážitky jsou podle něj nejlepší prevencí. "I za nás běžely programy proti drogám. Já jsem na všech byl a stejně jsem začal. Ale je to spojené se spoustou věcí, jako kde člověk vyrůstá a tak," říká Karbulka.