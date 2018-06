Sténající ztracený černoch a ztuhlá kančí kýta v Hájence

Tři prostorné stoly na verandě Hájenky nabízejí posezení ve vzdušné lázni

Ačkoliv orientační plán kerského polesí, vzdáleného pouhých 40 kilometrů od Prahy, je podoben listu kapradiny, je revír tak hluboký, že se zde kdysi Gustavu Frištenskému z jeho řeckořímské zápasnické skupiny, když odpočívali na pasece, ztratil černoch... a už ho nikdy nikdo nespatřil. Důležitým orientačním bodem, stěžejním a proslulým, je však lesní restaurace Hájenka, od prvorepublikových dob zahálčivé letovisko, kde od počátku 60. let spisovatel Bohumil Hrabal (který měl nedaleko chatu) vypil nejedno pivo (prý však přímo celé bazény) s přáteli při oslavách a veselicích. Po změně majitelů a krušném období, kdy byla Hájenka uzavřena, dnes opět rozevírá náruč a skýtá občerstvení poutníkům... Po několika málo schůdkách vyskotačí host na střechou krytou verandu, kde tři prostorné dlouhé stoly nabízejí posezení ve vzdušné lázni, provoněné kvetoucími borovicemi, rozložitými duby i štíhlými břízami. Chutě se svlaží chlazenou desítkou Staropramenu. S ulehčením sleduje v barevných kombinézách finišující cyklisty, překonávající stále nové osobní rekordy, nebo jen ty obyčejné lufťáky na »horácích« s ohromnou chutí popíjející pivo všude tam, kde ho cestou točí. Z verandy lze též pozorovat hráče v nově přistavěném bowlingu (namísto betonového tanečního parketu) či atrakci pro děti, ve voliéře mládě sovy sněžné. Novinkou je tu také deset dlouhých stolů pod fóliovou střechou. Zde se ovšem neobsluhuje. Předběžně osvěženi vejdou hosté do vlastních útrob Hájenky. Překvapivě nevelká místnost zůstala zcela taková, jakou ji pamatují i původní osadníci. Šest prostorných stolů v přírodní úpravě dřeva, bez ubrusů, pro místní je zpravidla vyhrazen velký stůl uprostřed pro deset osob. Naproti dveřím je nástěnka věnovaná Hrabalovi. Dominantní je foto spisovatele s prezidenty z pražské hospody U Tygra. Pár malých snímečků ho zachycuje se sousedy z Kerska. Visí zde i sukovice, ale ta již patřila zřejmě nějakému lesnímu adjunktovi spíše než spisovateli. Stěny jsou obloženy dřevem, na té proti oknům je vypnutá kančí kůže. Krb na rozdíl od televize v rohu místnosti je vyhaslý. Vedle dveří je malý výčep, za kterým se ukrývají dvě místnosti kuchyně s bočním okénkem na terasu. Namísto textů Hrabala je zde pochopitelně nejčtenější v kožence vázaný jídelní lístek. Po úvodních dvou polévkách (gulášová, cibulačka po 11 Kč) nabízí lístek čtyři hotovky jehněčí plec po revírnicku s houskovým knedlíkem (85 Kč), španělského ptáčka (48 Kč), vepřová játra (44 Kč) a kančí kýtu s brusinkovou omáčkou a houskovým knedlíkem (85 Kč). Právě způsob úpravy kančí kýty se stal předmětem ostrého sporu a poté střetu dvou mysliveckých sdružení kerského polesí, jak bylo patrno ve filmové adaptaci Hrabalovy knihy »Slavnosti sněženek«, odehrávající se »zde« (ve skutečnosti pouze exteriéry, interiéry na Barrandově). Kančí kýtu je rozhodně radno si dopřát, i když maso je poněkud tužší a žoviální servírka to zamlouvá řečmi o počasí. Když zmizí hotovky,nastupují jídla na objednávku - vesměs zvěřina. Základní modul je kančí steak (143 Kč), jenž má dvě variace se žampiony (140 Kč) či se šunkou (145 Kč). Permanentně jsou však k dispozici utopenci, párky, sekaná, tlačenka. Host může být bez obav, do dvaceti korun se vejde. Posilnit se může tentokráte dvanáctkou poté, co otravujícím dětem koupí sladký dezert - palačinku nebo zmrzlinový pohár. Svůj letní pitný režim může upravit o pár desítek metrů dál u léčivého pramene sv. Josefa, jehož vody tekou do Kerska z Jizerských hor plných sedmdesát let. Vskutku vyzrálé... »Ale má rezavou chuť, jako byste čichali ke kanálu,« hulákají děti, které už tam byly. Nuže věnujte se raději té »převařené vodě« s pěnou a odpočívejte v lůně hvozdů. Až bude potřeba odskočit na WC, hledejte malý samostatný domeček za hospodou. Kdysi klasicky vytérovaná zeď se žlábkem je nabílená a na ní jsou instalovány zbrusu nové pisoáry. Zvedl se vítr, v jeho poryvu sténají borovice... a nebo že by to sám ten ztracený černoch, pracující načerno na zelinářské plantáži sousedů?Hájenka, Kersko.Otevřeno po, út: 10-22 hod., st, čt: ZAVŘENO, pá, so, ne: 10-22 hod.Útratu v restauracích si recenzenti hradí sami, personál ani majitelé o hodnocení nevědí.