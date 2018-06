Stella Zázvorková si přeje žít a hrát

Stella Zázvorková si k narozeninám nepřála žádné dary. "Podstatné je, abych ještě jakž takž chodila a dýchala a mohla si něco zahrát," říkala gratulantům. "Musím se přiznat, že mám zase nějakou roličku pod palcem, ale jsem pověrčivá, nechci to prozradit, aby mě to do té doby, než ji natočím, nekleplo," uvedla herečka.