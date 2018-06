Stella McCartneyová obléká i Madonnu

"Třeba Madonna mě poprvé navštívila v mém ateliéru v Londýně těsně poté, co jsem skončila vysokou školu, a předtím, než jsem odešla do Paříže," říká Stella.



"Přišla a koupila pár svršků. Tedy vlastně toho nakoupila hodně a dobře zaplatila.



Prakticky to vyneslo tolik, že jsem z toho pořídila celou svou druhou kolekci. Ale přišla jako normální zákazník. Když jsme se tehdy potkali, nevěděla, kdo jsem, kdo jsou moji rodiče," dodala. Přátelství mezi dcerou krásného Beatla a asi nejslavnější zpěvačkou současnosti však přesto vzniklo a trvá dodnes.



To, že její modely nosí celebrity, Stellu těší, více jí však záleží na tom, aby její věci nosili normální lidé. "Větší radost mám, když přijdu do obchodu a tam vidím obyčejné ženy, jak si prohlížejí mé šaty, baví se o nich a objevují detaily."



K tomu, aby se Stella stala návrhářkou, prý přispěly animované filmy Walta Disneyho. "Jako maličká jsem je měla moc ráda. Zvláště se mi líbila Popelka a v ní ta část, jak jí myšky chystají šaty. Vzpomínám si, že ty šaty byly růžové a ptáčkové jim přinášeli mašle. Musela jsem už v té době mít slabost pro módu, protože právě tato část filmu na mě nejvíc zapůsobila," svěřila se Stella.