Stejné záliby v manželství vždy nepomohou

Žena se pak nehroutí, když manžel koupí týden před výplatou tři nová cédéčka, zatímco ona si odepřela kabelku. A jak ideálně vypadají páry, které každý víkend svorně vyrážejí na horských kolech do přírody...Psychologové se však shodují v tom, že stavět vztah především na společných zájmech nemusí být vždycky to pravé. "Stejné záliby naopak někdy přinášejí problém. Nastávají totiž situace, kdy jeden z partnerů začne mít pocit, že kvůli domácnosti, rodině či tomu druhému nemá na koníček čas. Že ten druhý se mu věnuje více," míní psycholog Petr Šmolka.Shodné záliby či stejné zaměstnání, které obvykle dva lidi sblíží, se tedy mohou ukázat zrádnými. Manželce časem začne vadit, že muž jezdí s partou na hory, zatímco ona s miminkem nemůže. Jiné kamarády a kamarádky než ty, kteří jsou právě s manželem na horách, přitom nemá. Vždyť se potkali právě tam.Seznámení přes společné zájmy je do budoucna "nebezpečné" i tím, že oba partneři kvůli zaujetí pro tu či onu činnost toho druhého vlastně nepoznají v jiných situacích."Seznámili jsme se v divadle, měli jsme oba předplatné. Byla jsem nadšená. Měli jsme úplně stejné cítění," líčí třiatřicetiletá učitelka z Prahy. "U vína jsme rozebírali výkony jednotlivých herců, chodili z představení na představení. Když jsme však jeli k mým známým na hory, byl to šok. Nebyl schopný najít v jízdním řádu odjezd autobusu a když začalo pršet, málem se rozbrečel. A já byla předtím tak okouzlená našim zaujetím pro divadlo, že nebýt toho výletu, snad bych si ho i vzala," vypráví.Její zkušenost je přímo ukázkovým příkladem, o kterém psychologové hovoří. Společné zájmy jsou sice výborným předpokladem k seznámení, postavit však manželství pouze na nich se nemusí vyplatit.Vztah odvíjený pouze od jednoho společného zájmu může brzy narazit na úskalí: To je skvělé, miláčku, na tom horském kole to umíš skoro jako já, kdo však večer umyje nádobí?