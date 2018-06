Steffi Grafová si užívá mateřství

Jaden Gil je tiché dítko, andílek, rozplývala se Grafová v rozhovoru. „Rád se nosí, všechno chce vidět a nepřetržitě se hýbe. A hodně se směje,“ řekla pyšně bývalá světová jednička s razantním forhendem.

Třiatřicetiletá Grafová vyhrála dvaadvacet grandslamových titulů a ve dvouhře získala celkem 107 turnajových vavřínů včetně zlaté olympijské medaile ze Soulu 1988. Kariéru ukončila předloni. „Na rozdíl od minulosti cítím vnitřně mnohem více klidu a spokojenosti, což jsem jako aktivní tenistka nikdy nepoznala,“ zjistila Grafová.



„Trávím většinu času s mužem a se smějícím se synem, a to se nedá s tenisem vůbec srovnat. Jsou to mnohem krásnější momenty, jež se ve sportu nestávají,“ vysvětlila.

Agassiho si nyní užije, jelikož třetí nasazený hráč Wimbledonu vypadl na trávě v All England Clubu nečekaně ve druhém kole s thajským tenistou Paradornem Srichaphanem.

V budoucnu chce Grafová navrhovat cestovní zavazadla. „První koženou kolekci představím do konce roku. Jde o cestovní věci a elegantní příruční tašky vyrobené z prvotřídních materiálů,“ prozradila. „Vždy jsem měla slabost pro vytváření a navrhování věcí, je to zábava. Jsem velice zvědavá, jak moji práci trh přijme a jaké budou reakce,“ dodala.