Štefánková to opět roztočí

"Je to můj veliký úspěch. Právě se vracím z Milána. A musím přiznat, že jsem dost unavená. Celý týden jsem strávila s fotografem Rogerem Coronou ve studiu, kde jsme vytvářeli novou kolekci snímků. Snažili jsme se, aby vše bylo víc než dokonalé. Nechtěli jsme se tam ničím rozptylovat. A tak mám za sebou opravdu těžké dny," říká Jana.



Nový reklamní kontrakt ji zaměstná po celé dva příští roky. I když modelka, kterou objevil známý fotograf Jadran Šetlík, dávno vyměnila ostrovy Seychely za rodné Čechy, nepřipadá jí její život nezajímavý. Momentálně žije převážně v Praze, ale jak to vypadá daleko více času stráví v Itálii.



"Nevadí mi to. Naopak. Tu zem mám ráda, její památky, kulturu, zvyklosti, tamní lidi i jejich mentalitu," tvrdí Jana Štefánková. Zdá se, že si teď bude chtít všechno vynahradit a po nuceném půstu se vrhne do společenského života.

Modelka a moderátorka Jana Štefánková si však na nudný život rozhodně stěžovat nemůže. Po svém startu v devatenácti letech, kdy se rozhodla pózovat pro Playboy a tím si zavřela brány k soutěži Miss České republiky, pobývala pět let na Seychelských ostrovech, odkud rovnou nohou vstoupila do lechtivého pořadu Peříčko.

V současné době se Jana Štefánková účastní navrhování nového prádla, jemuž dala své jméno a spolu se svým bývalým přítelem Zbyškem vlastní cestovní kancelář. Přítele však má Jana Štefánková nového. Je jím René, majitel modelingové agentury.