Štefánková má roli v detektivce

"Maminka mi veterinu rozmlouvala. Vždycky říkala, že se vidím v bílém plášti, jak ošetřuji domácí mazlíčky a nepřipouštím si, že většina zvěrolékařů skončí na jatkách u prohlídek poražených zvířat."



Nakonec si vše rozmyslela. "Pochopila jsem, že bych asi nezvládla přijímačky z fyziky a chemie," usmála se Štefánková.



Dnes dává mamince za pravdu a je ráda, že se veterinářkou nestala. Své zájmy prý "trochu přeorganizovala".



Jana si zahraje v detektivce

Jana se proslavila ve svých 19 letech. Na vavřínech ale neusnula a jak sama řekla, začala na sobě pracovat. "Kariéru si buduji postupně, krok za krokem. Hvězdný nástup mívá totiž rychlý pád," podotkla devětadvacetiletá kráska, kterou obsadil režisér a kameraman F. A. Brabec do kriminálního filmu Bolero.



Film je založený na skutečné události a Jana Štefánková si v něm zahraje po boku Martina Stropnického, Jana Potměšila, Jiřího Bartošky, Davida Krause či Bolka Polívky.



Scénář Markéty Zinnerové volně přenesený do současného prostředí popisuje případ, kdy parta pěti mladíků unesla z vysokoškolského klubu studentku, kterou znásilnili. Natáčí se celé září v Praze, Slaném a na Orlíku. Premiéra bude na jaře příštího roku.



Jako sexy symbol musela dokázat víc

Cesta za slávou a respektem prý nebyla pro Janu jednoduchá. "Pokud kariéru postavíte na tom, že se jako devatenáctiletá objevíte v časopise Playboy a potom moderujete Peříčko, pak je trochu těžší respekt si vybojovat. Dnes mě nemůže nic zaskočit. Pokud srovnám třeba vážnost, kterou má moderátor zpráv, a svoji, když mě novináři začali nazývat sexy symbolem, bylo tehdy těžké se prosadit natolik, abych mohla moderovat vysloveně prestižní akce," svěřila se.



Štefánková musela podle svého přesvědčení dokázat více než jiné moderátorky, protože si ji každý spojoval s erotickým Peříčkem. Troufá si tedy říci, že se díky této zkušenosti hned tak něčeho nezalekne.



"Moderování je pro mě profese, která se nedá naučit. Je to neustálé zdokonalování se," míní blonďatá kráska, která dnes bez problémů moderuje celovečerní prestižní pořady ve čtyřech jazycích - kromě češtiny i v angličtině, němčině a ruštině.

Jana Štefánková odpovídá čtenářům iDNES při on-line rozhovoru.