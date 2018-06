Štefánková: Hrát golf v noci je legrace

„Jirka je dobrý parťák. Trochu se bojím, abych mu to nekazila. Nemám totiž vůbec představu, jak se dá do míčku strefit, i když bude svítit. Nikdy jsem to nezkoušela, ale hrozně mě to láká,“ vyjádřila obavy před turnajem Jana Štefánková, která splnila i podmínku pro účast v tomto netypickém golfovém turnaji - vymyslet název závodní dvojice. „Budeme si říkat jednoduše Milášek,“ prozradila.

Po skončení turnaje byla rozjařená jako malá holka. „Připadala jsem si jako na dětském táboře, kde jsme hrávali bobříky odvahy. Nejtěžší opravdu bylo se do míčku vůbec strefit. Mně se hrálo líp bez baterky, Jirkovi zase víc vyhovovalo, když jsem mu svítila. Byl to sice hrozný nezvyk, ale bylo to úžasné a legrační,“ sdělila první dojmy Štefánková.

Jiří Korn byl s hrou spokojený, ale víc než na golfovém hřišti se vyřádil na dvoustopém vozítku Segway, který do Česka přišel před půl rokem z Ameriky. Zaujal i Jana Kalouska a Pavla Poulíčka, který krátce před závěrečným půlnočním ohňostrojem moderoval tiskovou konferenci. „V půli ledna pořádá Golf Resort Karlštejn Světový pohár v běhu na lyžích, kde bude startovat i Kateřina Neumannová nebo Martin Koukal, tak jsem o tom přijel povyprávět,“ řekl Poulíček.