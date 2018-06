Stefaniové tikají biologické hodiny

Paradoxně si stěžuje na své úspěchy, neboť kdyby prý totiž pohořela a nebyla oblíbená, už dávno má šest dětí, jak o tom snila před deseti lety, v pětadvaceti letech.

Zpěvačka posledního hitu What You Waiting For je se svým manželem Gavinem Rossdalem podle vlastní výpovědi nesmírně šťastná. Přivést do jejich vztahu děti by bylo prý božím požehnáním.

"Myslím, že jsem začala o mateřství přemýšlet již v deseti letech. Když jsem podepsala smlouvu s vydavatelem, řekli mi, že budu do šesti let hvězda. Tehdy mi bylo dvacet let, a já jsem si říkala, že až toho dosáhnu, budu mít šest dětí. Skupina No Doubt se skutečně stala jedničkou. Teď jsem v tom až po uši a doufám, že mě děti dokáží zachránit před vlastní marnivostí," prohlásila zpěvačka v rozhovoru pro americký magazín Rolling Stone.

Hvězda světových pop-rockových hitparád má o výchově dětí jasno. Aby se v budoucnu nenudily, hodlá se prý zpěvačka každý den oblékat ve stylu některé pohádkové postavy. Pro své potomky chce připravit takové životní prostředí, v němž by se stále bavily a radovaly.

"Vždycky jsem chtěla dělat typicky rodinné věci. Jsem žena a je mi pětatřicet let. Přemýšlela jsem nad tím, že kdybych měla děti, tak se budu převlékat jako různé postavičky. Takže by si děti myslely, že jejich máma je Alenka z Říše divů nebo Popelka," uvedla Gwen Stefaniová.