Stefaniová pokořila Lopezovou

Vítězství bývalé zpěvačce skupiny No Doubt, jež se úspěšně vydala na sólovou dráhu a pilotním singlem What You Waiting For úspěšně zabodovala v rozhlasových hitparádách, nespadlo samo do klína.

Jak přiznala reportérům, aby je získala, čtyřikrát do týdne se věnovala joggingu a od loňského léta pravidelně posilovala s činkami.

"Nakonec jsem měla takové svaly, že jsem si při pohledu do zrcadla připadala jako muž," prohlásila Gwen Stefaniová.

Vavříny však zpěvačka nesbírá jen v anketách krásy, neboť její pěvecké umění bylo letos v únoru oceněno udělením prestižní ceny Brit Awards.