Stavaře bych mít nemohla, vysvětluje Leichtová, proč si našla herce

Kristýna Leichtová nepatří mezi herečky, které by o svém soukromí sáhodlouze vyprávěly.

Pro iDNES.cz ale přiznala, že si v osobním životě nemůže na nic stěžovat. "O svém partnerovi můžu říct jen tolik, že mě má rád a že je to také herec a muzikant. Jsme spolu dva a půl roku," uvedla

Oním partnerem je herec Filip Kaňkovský, který hrál s Kristýnou třeba ve filmu Westernstory.

V hereckých kruzích hledá mladá herečka lásky záměrně. "V naší branži je výhoda, když jsou dva lidi ze stejného oboru. Líp si rozumíme. Představa, že bych byla s někým, kdo má vystudovanou třeba stavařinu, je nereálná. Asi bychom si neměli co říct. Já nerozumím jeho oboru a on nerozumí mému. Myslím, že takhle je to v pořádku," míní.