Stav Miroslava Moravce se výrazně zkomplikoval, přiznalo konzilium

První zdravotní komplikace se objevily už před dvěma týdny, kdy Moravce podle deníku Aha! přijali do vinohradské nemocnice kvůli velkým potížím se srdcem. Odtud zamířil právě do Motola, kde už týden leží na plicním oddělení. Protože se ale jeho stav nezlepšoval, rozhodlo se lékařské konzilium, vedené profesorem Pavlem Pafkem, pro operaci.

Nastaly však další potíže, a operace se nakonec zcela odložila. "Je to výsledek jednání lékařského konzilia," upřesnila pro iDNES.cz mluvčí motolské nemocnice Eva Jurinová.

Moravec čelí vážným komplikacím už řadu let. Nejspíš za to může jeho bujarý způsob života, který si neupíral ani v posledních letech, kdy hodně zhubl po nehodě z března 2006. Tehdy do něj omylem najela taxikářka a zlomila mu kyčelní krček.

Podstoupil náročnou operaci, po níž se noha nehojila příliš dobře.

V únoru 2007 pak přišla vážná srdeční slabost a podezření na infarkt krátce před premiérou komedie Pán radní v duchcovském divadle. Stejné problémy se pak opakovaly loni v dubnu. - více zde

Herec má navíc nádor na plicích, který však podle informací iDNES.cz není hlavní příčinou Moravcových současných potíží.



Miroslav Moravec a Olga Walló na nedávné narozeninové party

Miroslav Moravec letos v lednu oslavil sedmdesátiny. Jeho kolegové mu dokonce uspořádali party. Tehdy uvedl, že chuť do života rozhodně neztrácí. "Ještě bych si rád zahrál," řekl. - více zde