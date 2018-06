Stav Ivety Bartošové je vážný, musí podstoupit operaci

Lékaři Bartošovou postavili před zásadní rozhodnutí. Buď si nechá cystu, kterou jí objevili, odoperovat, nebo bude riskovat a počká, jestli se sama nevstřebá. "Je tu ale riziko, že cysta praskne a Iveta vnitřně vykrvácí," popisuje situaci zpěvaččin manžel Jiří Pomeje. "Iveta se proto raději rozhodla pro operaci," dodává.

Bartošová by měla zákrok podstoupit ve čtvrtek v nemocnici v Podolí, kam ji Pomeje převeze z kliniky GHC. Pokud nenastanou komplikace, měla by být zpěvačka v sobotu propuštěna do domácího ošetřování. Podle Pomejeho slov by si to Bartošová přála už proto, aby mohla se svým synem Arturem v pondělí oslavit jeho narozeniny.

Jakmile jí její zdravotní stav dovolí, chtěla by se zpěvačka vrátit do muzikálu Děti ráje, ve kterém měla tento týden začít nacvičovat. "Pokud vše dobře půjde, chce se jít Iveta už v úterý podívat na zkoušku," plánuje Pomeje. "Producent muzikálu Viktor Mráz na ni počká, i kdyby nemohla odehrát premiéru," prozradil dále manžel Bartošové.





Podle Pomejeho se díky událostem posledních dní potvrdilo, že celá kauza kolem zpěvaččina zdravotního stavu byla pravdivá. "Ukázalo se, že kvůli potratu, který Iveta prodělala, se vytvořila ta cysta," tvrdí Pomeje, který se ale stále ještě nevzdal naděje na potomka. "Lékaři tvrdí, že po operaci bude ještě větší šance na otěhotnění," uzavírá Pomeje.