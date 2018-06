Stav herečky Jiřiny Jiráskové je po nečekané operaci vážný

Slavná herečka leží na jednotce intenzivní péče, kde ji lékaři udržují v umělém spánku.

"Paní Jirásková je velká bojovnice a lékaři dělají maximum, aby co nejdřív byla opět v pořádku. Věříme, že koncem týdne už budeme mít lepší zprávy," dodala mluvčí.

Že byla hospitalizace nečekaná, potvrdil i režisér Jiří Adamec, který s herečkou pracoval ještě před několika dny na seriálu Pojišťovna štěstí.

"Natáčení Pojišťovny s Jiřinkou jsme uzavřeli už v květnu, ale nějaké poslední dodělávky proběhly před čtrnácti dny a byla naprosto v pohodě. Naopak byla ve výtečné kondici a náladě a ta břišní příhoda bylo pravděpodobně něco velmi náhlého," řekl iDNES.cz režisér a ředitel soutěže Miss ČR.

S populární filmovou a seriálovou tváří mluvila rovněž před dvěma týdny v rámci tiskové konference k festivalu Novoměstský hrnec smíchu i spolupracovnice Revue iDNES.cz . "Působila zdravě a v pohodě. Naopak se omlouvala, že na festivalu nemůže být kvůli hře, kterou zkouší v divadle," doplnila.

Pavel Zedníček a Jiřina Jirásková na tiskové konferenci k festivalu Novoměstský hrnec smíchu

Jirásková absolvovala už pátou operaci během dvou let. Jak připomíná deník Aha!, zákroky podstoupila kvůli perforaci střeva, nežádoucím výrůstkům na střevech, zlomené klíční kosti a operaci kýly.

O hereččin zdravotní stav se v minulosti nezajímali jen její fanoušci, ale i samotný prezident Václav Klaus, který tehdy Jiráskové zavolal do nemocnice. "To jsem nečekala, to je od pana prezidenta strašně milé," přiznala tehdy bývalá ředitelka pražského Divadla na Vinohradech, dnes členka souboru.