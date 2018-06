Šťastní zákazníci začínají u šťastných krav, tvrdí McDonald's

Krávy musejí mít například nepřímé osvětlení, protože ostré světlo je stresuje. Vyžaduje se ticho, zakázáno je křičení a popohánění klacky, které bylo tak rozšířené v minulosti.

McDonald's, který se už několik let sám pasuje do role ochránců zvířat, loni oznámil, že nebude nakupovat vejce z farem, které nutí slepice k vyšším snáškám odpíráním vody a potravy. "V tomhle byznysu máte éru před McDonald'sem a po něm, a rozdíl je nad světlo jasnější," prohlašuje profesorka živočišné výroby na Coloradské státní univerzitě Temple Grandinová, která studuje zacházení se zvířaty dvě desítky let.

Ke komfortu přispěl také Americký masný institut, který pořádá každoroční semináře "lidského zacházení" se zvířaty. V roce 1997 vydal příručku, v níž popisuje, jak s nimi nakládat v každém momentu jatečního procesu.

Pro ochránce zvířat jsou motivy, které McDonald's k "lidskosti" v byznysu vedou, poněkud podezřelé. Podle některých se v tomto případě jen šťastně spojilo poznání a vidina zvýšených zisků. Výzkumy totiž ukázaly, že klid a pokoj zajistí lepší produkt, zatímco u stresovaných zvířat je maso bezbarvé a měkké a kazí se rychleji kvůli hormonálním výronům v předsmrtné hrůze. "Humánní zacházení přináší lepší konečné produkty a také přináší bezpečnější pracoviště, protože nedochází ke zraněním pracovníků," vysvětlil podstatu věci prezident masného institutu Patrick Boyle.



Mnoho lidí je však přesvědčeno, že ani kombinace vědy a zisku nemůže vykořenit staré zvyky na jatkách z roku na rok. Návštěvy inspektorů McDonald's byly donedávna předem ohlašovány a vlastní inspekce stěží něco zjistila.

Jeff Rau, který se zabývá problematikou, je přesto optimistou. Povědomí o situaci sílí a masný průmysl připustil, že ji musí napravovat. "Dalším krokem je přesvědčit spotřebitele, aby si uvědomili, co se děje s jejich jídlem, než přijde na stůl. Lidé by měli pochopit, že jejich dolary vydávané za jídlo mohou mít váhu, pokud jde o to přesvědčit společnosti, aby se polepšily," uvedl Rau.