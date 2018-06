Šťastné dny jsou v Rusku zpátky! Už se zase vtipkuje...

"Už jsem zapomněla, jak obsažné a zábavné tyhle programy jsou," říká 67letá důchodkyně Naděžda Martynovová. Jediný rozdíl mezi minulostí a současností je v tom, že poslechu nepřekážejí rušičky využívané za sovětské éry k blokování příjmu zahraničních rádií. Nyní jsou z nich buď vysílače komerčních stanic, anebo byly zničeny či rozkradeny.

Rusové už také nemusejí skrývat skutečnost, že poslouchají zahraniční stanice, ani se bát půlnočního zabušení na dveře. I když strach a nejistota úplně pryč nejsou. Důkazem toho jsou nové politické vtipy, které začaly ruskou společností kolovat.

Ve dnech sovětské éry byly politické vtipy jediným prostředkem, jak projevit vlastní názor. Nic nevystihuje tehdejší situaci lépe, než jeden z těch klasických:¨"Kdo je tvoje rodina?" ptá se činovník komunistické strany studentíka. "Naším otcem je velký soudruh Stalin, naší velkou matkou Sovětská zem," odpovídá chlapec. "Správně," libuje si činovník. "A čím bys chtěl být, chlapče?" "Sirotkem."

Není divu, že režim vypravěčům podobných vtipů nezůstával nic dlužen. Ptá se soudce svého kolegy: "Čemu se tak směješ?" "Právě jsem slyšel dokonalej vtip." "Tak mi ho řekni." "Nemůžu, zrovna jsem poslal jednoho chlapa na deset let do pracovního tábora za to, že ho vyprávěl."

Pád komunismu a příchod svobody projevu pohřbil žánr politických vtipů. Kdo by je vyprávěl, když se dá všechen sarkasmus napsat a vytisknout a každý si ho může přečíst? Příležitostně se objevil nějaký nový politický vtip, ale byly to hodně osamělé vlaštovky: Muž zaparkuje svého otřískaného starého žigulíka přímo před vchodem do Kremlu. Rozčílený policista na něj křičí: "Víte vy, kde to parkujete? Víte, kdo tudy chodí? Chodí tu Čubajs, chodí tu Černomyrdin, chodí tu sám Jelcin!" "To je v pořádku," odpovídá řidič. "Mám to auto zamčený."

Ale nyní, v době nového Putinova řádu, se Rusové začínají vážně obávat, že by svoboda projevu - jediný viditelný pokrok, kterého za posledních deset let dosáhli - mohla přestat existovat. A zatímco učenci a vědci diskutují, jak se s tím Rusko vyrovná, hlas lidu zareagoval po svém: politické vtipy jsou zpět. Požár Ostankina v tomto ohledu zapůsobil jako katalyzátor nových nápadů. "Víte proč vyhořelo Ostankino? FSB (následník sovětské KGB) ztratila nahrávku s Labutím jezerem..." - malé vysvětlení: během převratu v roce 1991 se na všech televizních kanálech v Rusku vysílalo jen Labutí jezero, které se od té doby stalo symbolem státního převratu.

"FSB se dohodla se státem, že všechny plánované katastrofy a neštěstí musejí počkat, dokud televizní vysílání nebude zcela obnoveno," hlásá další z dílek lidové tvořivosti. A proslýchá se také, že "Washington oficiálně potvrdil, že žádná z jeho televizních věží se k Ostankinu ani nepřiblížila" - což je narážka na tvrzení oficiálních ruských činitelů, že havárii jaderné ponorky Kursk způsobila srážka s cizím plavidlem.