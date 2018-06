František Filip nastoupil do Československé televize v roce 1954. Televize začínala, program trval jen několik málo hodin denně. "Vysílalo se z Měšťanské besedy, ze sálu, kam chodíval do tanečních Jan Neruda. V domě byly ještě normální partaje, a tak když jsme chodili do redakce, procházeli jsme přes předsíň, kde měla paní Lapáčková v neckách namočené prádlo," vzpomíná scenárista a režisér. Neexistoval záznam, vysílalo se pouze živě, pro všechny to byla půda neznámá, veliký nervák. A čím více lidí vysílání sledovalo, tím větší dozor a tlak se na televizi snesl. "Když si vzpomenu na Vánoce, vždycky se objevil veliký problém, co o nich vysílat. Třeba v padesátých letech byla snaha najít nějakou jinou tvář pro Vánoce, kde by se neobjevoval Ježíšek. Tehdy jsem točil na Štědrý den koledy a v záběrech se objevovaly betlémy. Co s tím bylo za svízele a problémy! Vyhněte se v koledách a betlémech jeslím a Ježíškovi! Natočil jsem tehdy naše slavné betlémy, kde všichni míří s dárky k jeslím. Na závěr se objevil Ježíšek a zodpovědní činitelé se zhrozili, co tam dělá to dítě. Když se o Vánocích koledy vysílaly a kamera se přiblížila v závěru k jeslím, záběry se prolnuly do nápisu Šťastné a veselé vánoce."