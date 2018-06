Šťastná Lily Allen: půl roku po potratu se vdala a je už zase těhotná

Svatba šestadvacetileté zpěvačky a dvaatřicetiletého malíře se konala v kostele v anglické vesnici Cranham v hrabství Gloucestershire, kde Lily Allen vlastní dům. Na zahradě byla připravena svatební hostina pro stovku hostí včetně televizních a divadelních osobností.

Lily Allen na své rozlučce se svobodou

Nevěsta v bílých šatech od francouzské stylistky Delphine Manivetové označila ženicha za "lásku svého života". Ten se se šťastnou novinou o přírůstku do rodiny pochlubil na hostině. Podle listu Mirror všichni hosté plakali radostí.

Návrhářka Manivetová také potvrdila, co bylo zřejmé už na pohled. "Můžete vidět její malé bříško. V těch šatech to vypadalo roztomile. Chtěly jsme to ukázat, ale decentně, proto byly ty šaty pro ni ty pravé," prohlásila.

Lily Allen a Sam Cooper

Budoucí maminka by měla být ve třetím měsíci. Pár je spolu od roku 2009. Zpěvačka loni v listopadu v šestém měsíci těhotenství potratila. Šlo už o její druhý potrat. O první dítě přišla v prosinci 2007. Otcem byl Ed Simmons ze skupiny Chemical Brothers a po potratu se jí zhroutil vztah i život.

Lily Allen přerušila svou pěveckou kariéru a se sestrou otevřela v Londýně módní butik, který nazvaly Lucy in disguise.