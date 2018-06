Stašová se v 55 letech překonává a začíná cvičit v posilovně

"I když jsem značně pracovně vytížená, rozhodla jsem se k závažnému životnímu kroku - začnu chodit do posilovny. Budu cvičit pod dohledem profesionálů," řekla iDNES.cz Stašová, která návštěvy posilovny bere jako předsevzetí do roku 2011.

Kondice nikomu nespadne do klína a je jasné, že pro herečku a dceru Jiřiny Bohdalové není aktivní relaxace ničím novým. Do teď ale byla závislá jen na pilates, kolu či lyžích. Ty ostatně osedlá i v italských Dolomitech, kam vyrazí i se svými syny po svátcích. Do té doby je ale divadelní představitelka slavné Anny Magniani v jednom kole. Kromě televizních natáčení je to právě divadlo, které ji nyní zaměstnává nejvíc.

Helena Vondráčková

Do divadla se na Simonu Stašovou chystá i Helena Vondráčková, jež se s herečkou a kolegyní setkala na otevírání centra BBC v Dejvicích.

"Já cvičím každý den, takže mi je tenhle svět velmi blízký. Okolo zasněžené Řitky teď navíc proháním běžky, v létě každý den plavu," prozradila recept na svou dokonalou fyzickou kondici Vondráčková.

Vít Chaloupka, Jindřich Michálek a Jiří Krampol Michal David a Lukáš Konečný

Na party zpíval i Michal David, sportovními hvězdami pak byli mistři světa v kulturistice a boxu Jindřich Michálek a Lukáš Konečný.