Stašová plánuje adrenalinové túry, s otcem vyrazí na italské sopky

"Zabíjím sny tím, že je realizuji," říká populární herečka Simona Stašová, která v případě výprav za nevšedními zážitky myslí i na své nejbližší, především na svého otce Břetislava Staše. Ten se před lety chystal vycestovat na poznávací cestu po Itálii, zejména ho coby seizmologa a geofyzika zajímají italské sopky Vesuv a Stromboli. "Tenkrát jsem ho zarazila, že mi to přeci neudělá, aby vyjel beze mne," vzpomíná herečka. "Letos se nám to snad konečně podaří naplánovat tak, abychom si výlet užili oba. S tátou to bude určitě nezapomenutelný zážitek. Navíc budu mít fundovaný výklad úplně gratis."

Itálie je ostatně pro Simonu Stašovou srdeční záležitost. Nejen, že otcem jejího staršího syna Marka je italský profesor, ale botu Evropy má doslova pod kůží i díky hře Římské noci, ve které exceluje v roli herecké legendy Anny Magnani, jejímž přítelem byl spisovatel Tennessee Williams.

Simona Stašová a režisér hry Římské noci Gregory Abels

Autor hry Franco D´Allesandro však musel vycházet ze svědectví přátel obou hrdinů, protože ani jeden paměti napsat nestačili. I po dvou stech reprízách je představení, které se hraje v pražském Divadle v Řeznické, stále vyprodané.

Oslavit jubilejní dvoustý večer přijel do Prahy s aktéry i režisér hry, Američan Gregory Abels. S ním se Stašová přátelí už roky, stejně jako on se kdysi přátelil se samotným Tennessee Williamsem.

Vedle večerů na divadelních prknech trávila Simona Stašová navíc ještě dny posledních měsíců před filmovými kamerami - kromě filmu Tady hlídám já, který se na plátnech objeví v červnu, do kin právě přichází komedie Milana Cieslara s názvem Láska je láska.

Simona Stašová na křtu knihy Aromaterapie v kosmetické praxi

"Hraji tam ženu, která se s muži ve svém životě moc nemazlí," komentuje svou poslední roli matka dvou synů, se kterými by ještě letošní zimu ráda vyrazila na hory. Moře naštěstí stihla ještě koncem minulého roku, s mladším Vojtěchem strávila týden na svých oblíbených Kanárských ostrovech. "Jen jsem relaxovala a četla si, třeba i knihu o aromaterapii, kterou jsem shodou okolností autorkám pokřtila," uzavírá Simona Stašová.