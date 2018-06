Stašová: Mámino cukroví je geniální

Pečení cukroví se prý v jejich rodině dědí z pokolení na pokolení. „Nejdřív pekla moje babička, pak tu štafetu převzala máma a já doufám, že jí to ještě tak třicet let vydrží. Sama totiž péct neumím. Možná už bych se to ani nemusela učit a předala bych to rovnou někomu dalšímu,“ přemýšlí Simona Stašová.

Hned také své mámě, kterou častěji oslovuje Jířo nebo Jiřino, stejně jako její synové, přiznala, že neodolala a snědla celou krabičku cukroví, které jim před pár dny poslala na ochutnání. „Tak dlouho jsem kolem něj chodila a ujídala, až zbylo jedno patro, a to už mi bylo hloupé nechat. Klukům jsem koupila cukroví v obchodě. Taky Vojta skuhral, že se to nedá jíst,“ směje se.

Na sladké jsou všichni. Osmnáctiletý Marek má nejradši linecká kolečka. „Pár dní před Vánocemi mi telefonoval a já čekala, že mi chce říct, co by chtěl ještě pod stromek. On mě ale prosil, ať upeču linecká kolečka, a jestli bych prý do nich mohla dát víc marmelády, že to má rád. Já zrovna pekla Masarykovy suchárky, tak mu to povídám, a on že ty jsou taky dobré, ale hlavně to linecké. To se mi kolem srdíčka rozlilo teplo a hned jsem zadělala na těsto,“ vypráví Jiřina Bohdalová, o níž je známo, že svými vnuky žije.

U stromku probíhá rituál

Svůj dům už dokonce upravila pro prvorozeného Marka tak, aby s ní mohl bydlet, až se ožení. „V přízemí jsem mu nechala udělat byt. Všechno už mám promyšlené. Dole nechá manželku, která se mi určitě nebude líbit, a přijde se ke mně nahoru najíst,“ říká s nadsázkou.

Prozatím jsou pro ni Vojta i Marek pořád dětmi, pro které se Vánoce dělají především. Tráví je obvykle na chalupě v Podkrkonoší. K večeři je bramborový salát a kapr, a když přijde Ježíšek, odehrává se pod stromkem pravidelný rituál. „Dárky se vybalují od nejmladšího člena rodiny po nejstaršího. Nikdo jiný nesmí v tu chvíli na nic sáhnout. Nejdřív tedy rozbaluje Vojta a my všichni kolem se divíme, jak je to bezvadný. Hned se taky k dárkům přihlásíme, aby to náhodou nepadlo na někoho jiného. Pokračuje Marek, Simona a nakonec jdu já, protože to vydržím,“ popisuje Bohdalová.

Kluci prý nemívají přehnaná přání. „Marek chce peníze, aby si mohl koupit, co sám chce, zajít si někam s kamarády nebo na něco pozvat nějakou slečnu," dodává Stašová. Dárky pro mladšího Vojtu vymýšlí Marek. Přesně prý ví, co se mu líbí a co si přeje. "Kluci spolu mají bezvadný vztah a devítiletý rozdíl mezi nimi je skvělý. Mladší vzhlíží ke staršímu jako k pánubohu, a dokonce ho poslouchá víc než mě. Nedávno mi vysvětlil proč. Jsem prý holka, a i když je mu to líto, tu poslouchat nemůže,“ směje se Stašová.

S dárky nemají problém

Letos Stašová na dárky vyzrála. Pořídila je totiž téměř všechny v jednom obchodě. Ráda dává dárky, které vydrží léta a ne jen jednu sezonu. „Není to tak dávno, co jsem objevila v Dlouhé ulici v Praze takovým kuriózním způsobem prodejnu s koženými kabelkami, pánskými neseséry, peněženkami, ale hlavně s diáři, do kterých se vejdou i doklady a mobil. Protože jsem sklerotik a bez diáře se neobejdu, každý rok si tam jeden koupím. Když jsem si ho vybírala poprvé, zkoušela jsem, do kterého se mi vejde mobil. Samozřejmě jsem ho v jednom z nich zapomněla. Když jsem si za pár hodin chtěla zavolat, marně jsem přemýšlela, kde jsem telefon mohla nechat. Z prodejny mi volali až druhý den, když otevřeli a slyšeli z jednoho z diářů v regálu zvonit mobil, jak jsem znovu a znovu zkoušela vytáčet své telefonní číslo. Od té doby jsem u nich pravidelným návštěvníkem,“ vypráví herečka.

Dárky má připravené i Jiřina Bohdalová. Obálky s penězi to ale nejsou. „Nedávám peníze pod stromeček, s tím nesouhlasím. Dárek, to musí být konkrétní věc. Vymyslet, co komu dám, pro mě není vůbec obtížné. Vím přesně, co kdo chce a z čeho bude mít radost. To by měl ostatně vědět každý,“ tvrdí.