Starý Racek dostal irská křídla

Mladí ctitelé irské kultury si v Rackovi přijdou na své.

Vyrostla spolu se sídlištěm, stejně jako samoobsluha, opravna obuvi a holičství. Obyvatelé prvních paneláků se stali i prvními štamgasty. Jejich místo je v přední části zrenovované hospody. Ti mladí, kteří už nechodí do Racka, ale do Irské hospody, mají místo v zadní místnosti, která sice už není tak útulná, ale je "jejich". Tady mohou ukázat, že jsou "nezávislí". Dopředu, do sálu s pípou, ke stolům pro ty usedlé by si snad nesedli, ani kdyby tam bylo úplně prázdno. Nový majitel se před několika lety rozhodl vzhled hostince radikálně změnit, na celkovou přestavbu však asi neměl dost peněz. Vnitřek se sice změnil k nepoznání, ale zvnějšku to stále není nic moc. Střecha sice už není placatá, ale tradiční sedlovitá, avšak na nový plášť, který by například zakryl nevzhledné bílé kvádry použité při přestavbě, čeká budova roky. Hlavně že zbyly peníze na vnitřek! K tradiční irské napodobenině má podnik přece jen ještě kousek, ale i tak je prostředí příjemné. Host jako by vstupem do hospody zanechal betonové sídliště kilometry daleko a ocitl se v "dřevěné" oáze. Z masivního dřeva jsou stoly, židle i lavice, dřevěné jsou "zahrádky", které oddělují stoly od sebe a vytvářejí pocit intimity, dřevěné jsou podlahy, pod stropem se klenou dřevěné trámy. Dokonce i dvířka k záchodovým kabinkám jsou dřevěná... Dojem irské hospody mají navodit staré klumpy. Tu visí na stěně očouzená petrolejka, tu staré hodiny. V jednom koutě stojí ruční mandl, v jiném ošoupaná komoda. Hospoda je však rozsáhlá, takže k echt irskému pubu jí chybí větší domáckost. Racek tvoří tři místnosti. První u pípy - takzvaná štamgastská, druhá (bývalá terasa, odkud je slušný výhled na Karlovy Vary), kam se stahuje omladina, a úplně vzadu ještě jedna menší místnost s několika stoly. Chce-li host přistoupit na hru o irské hospodě, může si vybrat z několika "irských" jídel. Z jídelního lístku, jehož prostudování zabere dlouhou dobu - tak velká je nabídka, si může návštěvník například vybrat Irskou kapsu (pizza), Irskou pub polévku (podávanou v chlebu), Irské zrzouny (bramborový předkrm), Irskou dušeninu (téměř půl kila jídla za 117 korun) či pstruha po Irsku. Vybírat je také možno z tradičních jídel: drůbež, vepřové, telecí, jehněčí a ryby jsou podávané na rozličné způsoby. Ty největší lahůdky jsou na fotografiích u vchodu do hostince. Polévku a hlavní chod s přílohou lze pořídit do 150 korun, není však problém utratit tu za jídlo i dvakrát tolik! Na chuť pokrmů si host určitě stěžovat nebude, některá jídla - například irská polévka v chlebu jsou dokonce znamenitá! Horší to je s pivem. Kdo si chce dát tradiční světlé, musí se spokojit s dvanáctistupňovým Lobkowiczem, který je mdlý, chybí mu jiskra. Pěna z piva zmizí stejně rychle jako první sníh v Praze. Přitom to není tak dávno, co se tu čepovala plzeň! Ze speciálů vychází nejlépe irský Guinnes, ale ten je zase pro mnohé příliš drahý. Pokud by měl host jakékoliv výhrady, může požádat o knihu přání a stížností. To se dnes už jen tak nevidí!Žádná hvězdička je nejméně, pět nejvíc. Útratu si platí autoři sami, o hodnocení personál neví.