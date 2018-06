"Ve mlýně bydlely celé generace Stojaspalů. Nevlastní bratr mého otce neustále přepočítával zlaťáky," vzpomíná pan Stojaspal. Spořivý strýček ale onemocněl obrnou, ztratil řeč a na smrtelné posteli, když se ho příbuzní ptali po penězích, údajně naznačil, že jsou ukryté ve zdech mlýna.Otec Stojaspala poklad nehledal, protože jeho sestra měla sen, v němž se dozvěděla, že štěstí může přinést až třetímu pokolení. "Hledat jej nebudeme, i když jsme třetí generace. Zdi jsou silné metr, snad by to šlo detektorem," uzavřel stařík.Starosta František Hajdůch o pokladu neslyšel a jeho hledání nepřipravuje. "Mlýn jsme opravovali devět let a investovali 1,5 miliónu korun. Nyní je v něm expozice naší vesnice," uvedl. Domnívá se, že by mlýn měl zůstat obestřený tajemstvím.