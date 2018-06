Starší muži jsou lepší milovníci

"Starší muži udrží déle erekci, déle jim také trvá, než dospějí k orgasmu, a lépe ženu uspokojí," prohlásila psycholožka, aniž se obávala podezření, že vychází z vlastních zkušeností.

Základem jejích tvrzení je průzkum mezi 185 ženatými muži ve věku od 30 do 60 let. Ten ukázal, že z mužů mladších 46 let mělo problémy s erekcí 22 procent, zatímco u mužů starších 46 let to bylo jen 16 procent.

Psycholožka také odmítá teorii "mužské menopauzy" a za nesmysl označuje tvrzení, že by starší muži měli užívat hormon testosteron, podobně jako ženy v přechodu užívají estrogen.

"Mužská menopauza je mýtus šířený farmaceutickými firmami, které s jeho pomocí zvyšují své multimilionové zisky při léčbě impotence," prohlásila britská psycholožka a podotkla: "Pro muže, kteří netrpí žádnými mindráky, začíná skutečný život teprve ve čtyřicítce."