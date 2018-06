Stárnutí se nebojím, protože jsem Evropanka, říká Penélope Cruzová

"Narozeniny jsou pro mě vždy důvodem k oslavě. Těším se na každý další krok té cesty," řekla Cruzová deníku Daily Telegraph.

Prohlásila, že nesdílí hollywoodskou posedlost trvalým mládím a zatímco její kolegyně podstupují plastické operace a chodí na botox, ona preferuje přirozený vzhled. "Možná je to tím, že jsem Španělka. Vidím to jinak než lidé v Los Angeles," prohlásila Cruzová.

"Vždy budu španělská herečka v Hollywoodu nebo kdekoli jinde. Je spousta věcí, které jsem si uchovala a jedna z nich je právě to, jak koukáme na stárnutí. Nikdy se toho nechci bát. Změna je dobrá," dodala.

Cruzová byla v Cannes představit nové Piráty z Karibiku, kde si zahrála po boku Johnnyho Deppa. Kvůli těhotenství ale musela na některé záběry zaskočit její sestra Mónica.

"Cvičila jsem několik měsíců a dělala, co jsem mohla, ale nemohla jsem dělat vše, jen to, co bylo bezpečné. Mónica proto přišla ke konci, aby udělala nějaké scény. Je to tanečnice a je velmi dobrá s mečem," řekla Cruzová.