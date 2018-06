Stárnutí není hřích

Zřejmě proto, že tato společnost dává přednost tomu "vypadat jako" před "být". Zejména pro ženu je mládí vstupenkou do světa lásky, práce, úspěchu. Jedna britská socioložka se zabývala tím, kdo se vlastně v životě víckrát vdává či žení, a došla k prostému závěru, který v angličtině i krásně zní: Bývají to ženy mladé, tedy zdravé, "healthy", a m uži zámožní neboli "wealthy".Nejspíš už jen v těch, jimž povýšeně říkáme primitivní. Tam se totiž cení zkušenost jako poklad, o který se starý člověk může podělit s mladšími. Rychleji totiž ještě neznamená lépe. Když něco děláte léta letoucí, pak je velmi pravděpodobné, že to umíte dobře a že jste odhalili způsoby, jak to jde nejlépe, nejsnadněji, nejúčinněji. Paměť starých lidí je cennější, než jsme si dnes ochotni připustit. Kdysi jsem někde slyšela výstižné přísloví: Když zemře starý člověk, jako by vyhořela knihovna.S tím už nic nenaděláme, protože dlouhověkost je zkrátka daný fakt. Mnohem důležitější je, jak kvalitně ony roky navíc prožijeme. Zatím je to s námi spíše jako s těmi růžemi, které se sice podařilo vyšlechtit do nebývalé krásy a trvanlivosti, ovšem ony mezitím ztratily svou přirozenou vůni.Popudila mě reklama na sušenky, o nichž se v ní mluvilo jako o »mladých sušenkách«. Taková pitomost! T ypický »youngismus«. Těžko snáším i to, když je na krabičce léků určených pro ženy v menopauze vyobrazena žena, nejlépe pod sprchou, které může být sotva pětatřicet.Řekla bych to jinak: Jsou to ty, které na to mají. Jsem totiž přesvědčena o tom, že mít ty peníze a čas, udělala by to skoro každá.Asi ano, neboť vypadat mlaději znamená cítit se mlaději. Plastické operace jsou vlastně naplněním odvěké touhy po věčném mládí a podle mě se čím dál víc stávají nejen součástí života žen, ale i mužů. Ženy to ovšem dělají spíš pro sebe než pro okolí. Ta, která se k odstranění vrásek nebo zpevnění poprsí odhodlá jen proto, aby získala zpátky muže, jenž se jí vzdaluje, bývá strašně zklamaná. Podobně jako žena, která se nechá přivést do jiného stavu v domnění, že očekávané dítě zabrání partnerovi v tom, aby se s ní rozešel.Těch medikamentů je možná opravdu příliš. Běžně se mi stává, že se mě pacientky ptají, zda mohou přivést dceru, protože by už potřebovala předepsat nějakou antikoncepci. Když se zeptám, kolik jí je, slyším: T řináct, čtrnáct... Ženou se ale člověk může opravdu stát i bez předpisu na antibaby pilulku. Na druhé straně: není to právě to, oč jsme léta bojovaly? Chtěly jsme se přece radovat ze sexu stejně jako muži, a ne pořád trnout, že otěhotníme. Chtěly jsme své děti plánovat a pak je rodit v co nejmenších bolestech, nechtěly jsme, abychom se po padesátce věčně koupaly ve vlastním potu... A tak jsme chodily za doktory a žádaly je: Udělejte něco! No a teď je toho až moc. Tak už to ale v životě bývá - máločeho je tak akorát.Ano.Po mamince mám slabé kosti, a tak se snažím předejít osteoporotickým zlomeninám, před pár lety mi začaly padat vlasy - a na ty já jsem od dětství pyšná. A konečně doufám, že si tím zvýším šanci na to, aby se mi vyhnula Alzheimerova nemoc.Zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu.Muži skutečně umírají dříve jednak proto, že svému tělu obvykle průběžně nevěnují tolik pozornosti, a také proto, že jsou častějšími oběťmi autonehod, úrazů i násilných činů. Své tvrzení si dovolím upřesnit: mužům nejde - alespoň podle mého názoru - ani tak o prodloužení života jako spíš o prodloužení erektilní funkce.Určitě. Pomoci by jim v tom měla andrologie - nový lékařský obor zabývající se právě poruchami mužských pohlavních orgánů a jejich léčbou.Pracuji v nemocnici, i když už jen na poloviční úvazek. Učím mediky. Píšu skripta a knihy. Čtu, jak to jen jde. A snažím se co nejvíc času strávit se svými dvěma dcerami a čtyřmi vnoučaty. Koneckonců, ať to je jak je, oni jsou mým největším životním úspěchem. Mimochodem, nedávno se mě jedna vnučka zeptala: Babičko, a kdy už budeš opravdu stará? Proč tě to zajímá, já na to. A ona: No protože pořád říkáš, že až budeš stará, tak na nás budeš mít víc času.