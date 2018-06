Stárnu, zoufá si historicky nejoblíbenější miss Monika Žídková

Finále České Miss Vše o průběhu volby nové královny krásy

"Ocenění mě velmi potěšilo, a o to víc, že už nějaký čas nepředvádím a vedu spíš rodinný život," řekla iDNES.cz třiatřicetiletá Monika Žídková, která žije s manželem Petrem Brzeskou v rodných Kravařích u Opavy.

Při sledování letošních finalistek České Miss, potažmo samotných vítězek, si Žídková uvědomuje, že od jejího úspěchu na poli soutěží krásy uplynulo již dlouhých šestnáct let, a leccos se v jejím životě změnilo.

"Když vidím všechny ty mladé slečny, uvědomuji si, že je čas opravdu neúprosný. Stárnu. A ani to na sobě nemusím pozorovat. Stačí, když vidím svou dceru, které bude deset. To mluví za vše," líčí Monika Žídková.

Ivana Christová

Stejné emoce se mísí i u čtyřicetileté Ivany Christové, první novodobé Miss Československa, která do Prahy přijela z Bratislavy. Symbolicky to rozjela s kolegyní Silvií Lakatošovou, vítězkou z roku 1993, která na Slovensku vede vlastní soutěž krásy.

"Večer jsem si užila, ale přiznám se, že tohle missí období je už za mnou. Můžu jen říct tolik, že české a slovenské holky nemají konkurenci, jsou opravdu nejkrásnější, což jsem zjistila i během tohoto finále. Jen je škoda, že jejich výdělky na domácí půdě neodpovídají té kráse," říká Christová a nepřímo vysvětluje, proč úspěšnější missky a modelky dřív nebo později opouštějí rodnou zemi a vyrážejí vstříc lepším výdělkům do zahraničí.

Nová Česká Miss Jitka Nováčková a Zdeněk Bakala

Jestli si podobný směr zvolí i nová královna krásy, osmnáctiletá Česká Miss 2011 Jitka Nováčková z Českých Budějovic, ukáže čas. Jisté ale je, že za vítězstvím odhodlaně kráčela již řadu let, a nyní ho hodlá co nejvíc zúročit.

"Ty pocity jsou nádherné, momentálně si asi neuvědomuju, co se stalo, ale myslím, že mi to brzy dojde. Tohle byl můj sen, od devíti vím, že chci být modelkou. A nedávno jsem dokonce našla jednu fotku, na které jsem už ve svých čtyřech letech pózovala jako profesionálka, tak to vítězství nebude náhoda," uzavírá se smíchem Jitka Nováčková.