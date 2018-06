Stárneme, protože si odmítáme hrát

„Dalo mi obrovskou práci přesvědčit svá osobní strašidýlka, aby se mnou přesídlila do Prahy, že jim tu nic nehrozí,“ začala přehlídku "Pohádkového muzea" stvořitelka Pohádkové země Vítězslava Klimtová.

Je neuvěřitelné pozorovat autorku strašidel při jejím nadšeném vykládaní o nich. Dospělá žena, u které by - vzhledem k jejímu věku - již každý usuzoval na sklon k realitě, mluví úplně vážně o nadpřirozených bytostech. Človek neví, jestli svoji víru v strašidla myslí skutečně vážně, ale hned, jak o tom začne pochybovat, zdá se mu to nevhodné. „Jsem proti zdravému rozumu,“ vyhlašuje Vítězslava Klimtová. „Jak můžete důvěřovat svým očím a uším, které jsou tak nedokonalé, že nevidí možná ani setinu z toho, co je,“ odporuje pohotově všem námitkám.

Přehlídka Pohádkové země je v jejím podání neopakovatelným zážitkem. Fascinovány nebudou jen děti, ale i dospělí budou na pochybách, jestli je jejich rozum ještě pořád na svém místě.

Svá strašidla zná Vítězslava Klimtová dokonale. Každé z nich umí pojmenovat, dokonce i latinsky, pozná jejich zvyky, nebo si je alespoň umí pohotově vymyslet. Například taký Zašupšák: když nemůžete nají to, co právě hledáte, myslíte, že je na vině nepořádek, který u vás doma panuje? V žádném případě, to je práce Zašupšáka. Nebo když někam pospícháte, vycházíte ze dveří a zakopnete o kbelík, o kterém zaručeně víte, že ho doma nemáte. Tak to má na svědomí Škodolibka domácí. Podle malířky je nejlepší si v takových případech strašidel nevšímat, jinak budou skřítkové ve své škodolibé činnosti pokračovat s ještě větším zanícením.

Muzeum strašidel je v České republice unikátem svého druhu. Expozice má v současnosti kolem padesáti exponátů a v nejbližší době by se měla ještě o sto dalších rozrůst. Nejdřív přibude vodnická domácnost, zámek Šipkové Růženky a pařezová hospoda, ve které se okamžitě uskuteční svatba skřítků. Výstava se bude pravidelně obměňovat, takže i když přijdou návštěvníci do muzea víckrát, neuvidí opět ty samé věci.

Autorka všechna strašidla vyrobila v průběhu dvou let. „Naučila jsem se pracovat rychle. Když byly moje děti malé, každou chvíli hrozilo, že přijdou s křikem, že mají hlad. Byla to jediná cesta jako zvládnout zároveň práci i rodinu,“ řekla Vítězslava Klimtová.

Vítězslava Klimtová má se svými strašidly ambice získat si svět: „Nebude Disneyland, bude pohádková země,“ řekla. „Chtěla bych dát dětem to, co jim nedá žádná televize ani počítač na světě - víru ve strašidla a v to, že se s nimi dá komunikovat.“

Autorka se strašidlům začala věnovat kolem roku 1967. Tehdy prý na chalupě v Jizerských horách potkala prvního z nich a ten jí představil své kamarády. Od té doby napsala o skřítcích již spoustu knížek, namalovala nespočet obrázků a vytvořila celý strašidelný svět. Nejznámější je knížka o jejím prvním strašidýlku - O statečném skřítkovi Drncovi a jeho rodině a dvoudílný Lexikon ohrožených druhů strašidel lesních, lučních a domácích, kterého třetí díl se připravuje. Dvoudílný lexikon existuje také jako CD-ROM (vydala Zebra systém s.r.o) a v této podobě získal za loňský rok od Unie českých počítačových a multimediálních umělců cenu Emila Radoka.

Vítězslava Klimtová jezdí spolu s Pavlem Půtou po celé republice a vypráví a zpívá dětem o strašidlech ve školách. Vznikl dokonce klub Ohrožených strašidel, jehož členy nejsou jenom strašidla a děti, ale také dospělí, vážení univerzitní profesoři a členové UNESCO, všichni, co jsou ochotni si ve svém věku ještě hrát.

„Strašidla už vůbec nejsou strašidelné, naopak, v poslední době mají sami strach a je třeba chránit je. Pomalu vymírají, protože lidi nejsou ochotni na ně věřit. Nestyďte se a pojďte si to zkusit,“ vyzvala své návštěvníky paní Klimtová. „Kdybyste věděli, kolik dětí odsud odchází a věří v existenci strašidel. A kolik dospělých.“

Muzeum se snaží navázat na tradici české pohádky i globálním projektem Osudy skřítků. Prohlídku dvakrát týdně doprovodí minidivadýlko, ve kterém bude kromě autorky projektu vystupovat písničkář Pavel Půta a jiní. Připravuje se také dětský muzikál s názvem Skřítkovská odysea. Vznikne síť prodejen Pohádková země, v nichž by se děti měly cítit opravdu jako v pohádce.

Společnost sdružená kolem strašidel chystá obrovskou událost na Mezinárodní den dětí a také na 29. června, kdy se centrum dění přesune ze zdí muzea na ulici. Na Poříčí vystoupí strašidla, čarodějníci a jiné nadpřirozené bytůstky.

Po prázdninách by se měla produkce muzea strašidel dokonce rozšířit na divadelní představení pro dospělé, ve kterých se nebudou šetřit ani city některých politiků.