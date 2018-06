Stařík nabídl miliony za pomilování

„Nejde o žádný žert. Tuhle nabídku poskytuji ženám při plném vědomí a v době, kdy mi snad ještě všechny rozumové buňky fungují,“ prohlásil Rolf Eden, který chce zemřít způsobem, o kterém celý život snil.



Nabídka se ale bohužel netýká všech žen. Podle přání pana Edena by dívka měla mít méně než třicet let. Atraktivní vzhled, bujné vnady a sexuální zkušenosti jsou také nutností.

„Chci zemřít v náručí ženy, která bude opravdový kus,“ usmívá se Eden. Majitel klubu má o poslední noci jasnou představu. „Nejdříve si budeme aspoň hodinu hezky vyprávět, pak se pomazlíme a když přijde na věc a proběhne vše podle mých představ, všechno to skončí mým srdečním infarktem. Bude to nádherný konec,“ prohlásil Eden.

Rolf Eden apeloval na ženy, které by měly o odměnu a žhavou noc se staříkem zájem, aby se hlásily co nejdříve. „Nejsem zrovna nejmladší a při mém nevázaném způsobu života člověk opravdu nemůže vědět, jak dlouho to tělo vydrží. Chci mít proto svou vysněnou mladici stále po ruce,“ dodal podnikatel.