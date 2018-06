Stařenka pokousala pitbulla

10:11 , aktualizováno 10:11

Co by člověk neudělal pro svého miláčka: na Floridě zachránila 73letá dáma svého teriéra, kterého napadl pitbull. Jako účinná zbraň se přitom majitelce osvědčil její chrup, informuje dnes agentura AP. Paní Margaret Hargroveová byla v Tallahassee na večerní procházce se svým devítiměsíčním psem Alexem, když ho napadl pitbull ze sousedství. Útočník se zakousl do Alexovy hlavy a nemínil smrtelné sevření čelistí povolit.