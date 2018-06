Pot, naběhlé žíly, otočky. StarDance zkouší na první přenos

16:30 , aktualizováno 16:30

Už pátý rok za sebou bude podzim v České televizi ve znamení show StarDance. Do prvního přímého přenosu zbývají poslední dny a taneční páry ve složení známá osobnost a taneční profesionál pilně trénují. Bez make-upu a často na pokraji sil. "My to ale zvládneme," shodují se.