StarDance: vítězným párem je Roman Vojtek s Kristýnou Coufalovou

Říkat, jaká dvojice byla ve finále favoritem, nemělo smysl. Za prvé už několik "jasných" favoritů vypadlo, a pak - kdo nám imponuje víc? Šoumen, který má talent téměř na cokoliv sáhne, nebo dříč a nezdolný optimista?

Nesmím opomenout ani partnerky. Zatímco Roman dostal do tandemu sympatickou Moravanku Kristýnu, která byla otevřená všem hercovým nápadům, Vašek se mohl spolehnout na skvělou strategii, kterou věčně usměvavá Petra ušila jemu přímo na tělo.

Naposledy se pokusím zhodnotit jejich nejen taneční kvality, které večer před Štědrým dnem rozbalili opravdu naplno. Páry se nejprve utkaly v standardních tancích, následovala latina a tzv. "freestyle", neboli "dělej si, co chceš, zachraň se, kdo můžeš.", jak disciplínu charakterizoval Marek Eben.

Roman Vojtek a Kristýna Coufalová

Výběr tanga na začátek nebyl zrovna nejšťastnější. Roman s Kristýnou podle mě v minulých kolech předvedli lepší standardní tance - vzpomeňte si na Růžového pantera (slowfox), nebo Meckieho Messera (quickstep). Provedení ale bylo dobré, jak také porota jednohlasně odsouhlasila. Výsledek: 37 bodů.

Druhý tanec patřil "zeleným žabičkám". Jejich samba na píseň "Mas que nada" je úžasná na koukání a plná zajímavých prvků. Můj nejoblíbenější tanec této dvojice. Romanovi sedne, nesouhlasím s tvrzením Kristýny, že mu jde lépe standard. V něm se rozhodně naplno neprojeví Roman - exhibicionista. Od spokojené poroty se pár dočkal 39 bodů.

Na závěr nastoupila vsetínská cimbálovka "Jasénka" a s ní ryze folklórní představení Romana. Škoda, že nešlo o párový tanec, každopádně jsem se skvěle bavila. Nechyběl kozáček, ani breakdance (experti přes folklór prominou, pokud používám špatné názvosloví)... Hajdom, hajdom, tydli dom dodalo všemu vánoční atmosféru, porotci poprvé nadělili 40 bodů!

Václav Vydra a Petra Kostovčíková

Číslo jedna - slowfox. Asi to nejlepší, co si Vašek s Petrou mohli vybrat. Já se ale nemůžu ubránit dojmu, že většinu z tance vždycky překrásně odtancuje Petra a Vašek se "veze". Každopádně už nepůsobí dřevěně, ani jako kopyto (což potvrdila i Eva Bartuňková). Slovní ocenění poroty bylo "výborné, dost dobré, hvězdné, udivující" (přesně v tomto pořadí), známky ale byly stejné, jako u předchozího páru: 37 bodů.

Will you still love me - rumba. Můj nejoblíbenější tanec tohoto páru. Hlavní rozdíl mezi druhými tanci obou finalistů byl, že v tomto případě celou "krásu" odvedla zase tanečnice. Nejspíš se opakuji, ale Vašek rumbu jen odchodil a odzvedal. Porotu nejvíc zaujala elegance a Vaškův výkonnostní růst. 37 bodů.

Nakonec zlatý hřeb programu. Alespoň páru Vašek - Petra. Dokonalá šou, Vašek předvedl stepové cvičení z konzervatoře, Charlieho Chaplina i dobrý pohyb. Partnerka naopak ukázala, že nejspíš něco pochytila z hereckého talentu. Diváci i porota byli do jednoho u vytržení a pár se tak dočkal svých prvních (a posledních) 40 bodů!

Dvoubodový rozdíl mezi oběma páry po odtančení všech tanců byl, myslím, nepodstatný. Jednak nakonec "stejně rozhodují diváci" (tato věta už je skoro klišé), a pak tento večer byl o něčem jiném. V doprovodném programu jsme měli možnost shlédnout všech osm soutěžících dvojic. Dokonce i Jarda Kuneš, limitován zraněním, předvedl s Mahulenou jakýsi pokus o tanec. Helena Zeťová tančící walz zase ukázala, že možná vypadla příliš brzy. Porota i moderátoři se ale velkoryse shodli, že vítězové jsou vlastně všichni. Za obětovaný čas, energii a příjemné vystupování.

Prvními oceněnými večera se stal Roman s Kristýnou, kteří obdrželi cenu pro "Mistry polky". Tato soutěž se uskutečnila na plesu ČT a diváci mohli pro oblíbený pár hlasovat po internetu. Následoval "Poslední valčík" osmi párů, který zazpíval Marek Eben. Dovolila bych si mu soukromě udělit jednu desítku nejen za moderátorské schopnosti, které Marek dokonale přizpůsobil typu pořadu, ale právě i za tu poslední píseň, která mě zase na chvíli přesvědčila, že se u nás nevyrábí jen slaďoučké rychlokvašky.

Po chvilce napětí pak Marek Eben vyhlásil vítěze. Roman Vojtek s Kristýnou Coufalovou si cenu bez pochyb zaslouží. Do zvuku unikajícího plynu (?) uznal poražený finalista Václav Vydra, že tato soutěž má být především o tanečním umění. A to ti dva opravdu ovládají.