Kachna Bittnerová i dřevák Vízek, říkají o sobě soutěžící StarDance

„Všichni fotbalisti v mém věku mají už kolena pryč. Já jediný jsem ještě trochu na nohách. Až mě tahle soutěž vyřídí, tak se dám do řad důchodců, co už nemůžou ani tančit. Všem kamarádům jsem ale říkal: ‚Budu tančit za vás – za dřeváky.’ My fotbalisti se totiž strašně stydíme a rozhodně nejsme žádní tanečníci,“ říká Ladislav Vízek, bývalý fotbalový reprezentant a také majitel hospody Kozlovna.

V nové sérii zastupuje nejen sportovce, ale také pomyslnou starou gardu. V minulých sériích překvapili například moderátor Alexander Hemala, boxer Rostislav Osička nebo někdejší diskař Imrich Bugár, který se v roce 2013 stal miláčkem publika.