Soutěžící StarDance se nahodili do gala. O titul zabojuje více párů

V letošním ročníku, který startuje 17. října, si zatančí herečky Jitka Schneiderová a Marie Doležalová, zpěvačka Leona Machálková, muzikant Radek Banga, herec Marek Taclík, lékařka a moderátorka Kateřina Cajthamlová, moderátor Leoš Mareš, boxer Rostislav Osička, komik Lukáš Pavlásek a DJ Lucca (více o tanečních párech zde).

Během delších soutěžních večerů přibudou také dva nové tance, valčík a salsa. Napínavější bude také finálový večer, kdy se o prvenství utkají tři taneční páry.

„Pořad StarDance představuje osobnosti, které se prosadily ve svých oborech, ve výjimečném kontextu a dokládá, že vlastní vůlí je možné pokořit lecjakou výzvu,“ řekl generální ředitel ČT Petr Dvořák.

Jeden z večerů StarDance bude věnován charitativní organizaci, jejíž tváří je Zdeněk Svěrák. V tomto speciálním kole žádný pár soutěž neopustí, naopak přibudou tanečníci na vozících.

„Věřte nebo nevěřte, já budu pátým porotcem. Sám jsem mizerný tanečník. To ovšem neznamená, že nemůžu být porotcem. Takových, co hodnotili, niž by věci rozuměli, jsem ve svém divadelním životě zažil spoustu,“ prohlásil Svěrák.

O vítězi rozhodne porota ve složení Tatiana Drexler, Zdeněk Chlopčík, Jan Révai a Radek Balaš. Pořadem budou tradičně provázet Tereza Kostková a Marek Eben.

„Těším se, co jednotlivé osobnosti vytvoří dohromady a co si z toho bude vybírat, volit a brát divák. Je to opět zajímavý pelmel,“ komentuje letošní skladbu tanečníků Tereza Kostková a Marek Eben ji doplňuje: „Není nutné, aby diváci měli v sestavě samé favority, ale na ty, co se jim třeba nezamlouvají, musí být zvědaví.“