Zraněného Václava Koptu ve StarDance nahradí Richard Genzer

„Richard Genzer byl naše tajné přání pro příští rok. Vzhledem k nešťastné situaci, do které se dostal Vašek Kopta, jsem se rozhodli Geňu oslovit už letos. Jednání to nebyla jednoduchá vzhledem k jeho pracovní vytíženosti, ale jsem rád, že do toho s námi nakonec šel i s tím dvouměsíčním tréninkovým výpadkem,“ uvedl pro iDNES.cz manažer vývoje České televize Jan Potměšil.

Richard Genzer bude tančit s Janou Zelenkovou, která byla původně taneční partnerkou Václava Kopty. Ten sice na poslední chvíli stihl doléčit zlomený prst na noze a pustil se do tanečních tréninků, ale kvůli zranění stehenního svalu musel ze soutěže odstoupit. „Strašně mě to mrzí a věřte, že mě dnes nebolí jen ta noha,“ řekl Kopta.

Bavič, komik a herec Richard Genzer začínal coby tanečník legendární skupiny UNO. Tančil v muzikálech Dracula, West Side Story nebo Krysař.

V minulosti v jednom rozhovoru prozradil, že během působení v Armádním uměleckém souboru vyjeli na vystoupení do Libye a tančili v pevnosti libyjského vůdce Kaddáfího. „Prý tam byl Kaddáfí, ale já ho neviděl, byla tam tma. My jsme tam tehdy byli pozvaní vlastně jako takové dárky,“ vysvětlil Genzer, který původně vystudoval lidový tanec. „Já už jsem měl tehdy 88 kilo, asi jsem měl těžký kosti.“

Odstoupení ze StarDance

V roce 2010 ze soutěže StarDance kvůli zranění odstoupila herečka Taťjana Medvecká. Nahradila ji tehdy zpěvačka Aneta Langerová, která se nakonec protančila na pomyslnou stříbrnou příčku.

V minulé řadě StarDance ze zdravotních důvodů odstoupila v průběhu soutěže tanečnice Ondřeje Banka Kamila Tománková. Sportovec poté dotančil na druhé místo s Evou Krejčířovou. V roce 2006 odstoupila v šestém kole soutěže StarDance Mahulena Bočanová. Důvodem bylo zranění partnera Jaroslava Kuneše, při tréninku si natrhl sval.