Ve StarDance končí Němcová. Pro divačky byla moc krásná, říká Eben

"Jsem opravdu velmi překvapen. Nečekal jsem tenhle výsledek. Pavlíně to zřejmě příliš slušelo, měla příliš hezké šaty, byla příliš štíhlá a byla příliš noblesní, což způsobilo, že divačky nemohly svými prsty dosáhnout ani na mobilní telefon," uvedl moderátor Marek Eben, který se snažil celou situaci zlehčit.

Výsledek zaskočil nejen hlavní aktéry, ale i zbytek tanečních dvojic. Nejvíc pak herce Davida Švehlíka, který od poroty dostal nejméně bodů a sám čekal, že půjde domů jako první. Zafungovaly však sympatie diváků v podobě textových zpráv.

"Zatančil jsem jako kopyto, měl jsem hromadu chyb, vyletět jsme měli my. Mám z toho divný pocit. Přeji Pavlíně i Honzovi všechno nejlepší," dodal s rozpaky v hlase Švehlík, jehož taneční partnerkou byla Simona Švrčková.

Nejvíc je ale pochopitelně zklamaná Pavlína Němcová, která se neubránila slzám. Vyhazov zkrátka nečekala.



"Je mi to líto. StarDance je něco, do čeho jde člověk dělat jen pro radost. Není to nic životně důležitého, je to jen soutěž a někdo vypadnout musí. Pochopitelně to zamrzí, i kvůli úsilí, hodinám a dnům, které jsme do toho dali. Navíc mě tanec začal strašně bavit," komentovala vyřazení pro iDNES.cz Němcová, jež s profesionálním tanečníkem Janem Tománkem hodlá i nadále spolupracovat.

Druhý soutěžní večer StarDance V: Marek Eben a Tereza Kostková

"Tohle jsou zkrátka parametry zábavného pořadu, od kterého se vyžaduje napětí. Je jen zvláštní, že člověk po přenosu, kdy si řekne, že je rád, že to má za sebou a nic se nevysypalo, chodí jak když mu někdo natáhne mokrý hadr na hlavu. Soutěž už je taková," shrnul Marek Eben první vyřazovací večer, který patřil rumbě a quickstepu.

Příští StarDance prověří zbývající taneční dvojice i z latinskoamerického jivu.