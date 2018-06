Překvapení ve StarDance: končí favorizovaná Dana Morávková

Pátý taneční večer byl ve znamení temperamentní samby a podmanivé salsy. Sambu páry zatančily zvlášť, salsu společně.



V případě Dany Morávkové a Jiřího Heina se divák mohl kochat poměrně ukázkovým 'třasem' celého těla tak, jak jej samba vyžaduje. Tanec příznivě hodnotili i porotci.

"Myslím, že to bylo vaše nejlepší vystoupení, které jste dosud předvedli," nešetřila chválou porotkyně Tatiana Drexler. "Souhlasím, ale musím říct, že zkoušky vypadaly o něco lépe než to, co jste předvedli dnes večer. V reportáži jste říkala, že se bojíte 'třasu', ale já ho neviděl. Kam se ztratil?" ptal se nekompromisní Zdeněk Chlopčík.



Soutěžní tance Samba Samba pochází z portugalského slova "semba" a znamená božskou tanečnici. Její nejznámější podobou je ta, která se tančí na karnevalech po celé Brazílii. Za moderní soutěžní sambu se považuje ta, při níž je k vidění pohyb celého těla, hlavně pak boků, ramen a paží spojený se změnami rytmu a neustálým pohybem po parketu.

Salsa Salsa je podmanivý a temperamentní tanec s atraktivními figurami. Salsa v překladu ze španělštiny znamená "omáčka" a tento název ji opravdu vystihuje. Je to jeden z mála tanců, u kterého můžete zažít volnost pohybu a hravou improvizaci.

"Já všem moc děkuji, mým snem bylo tančit a jsem ráda, že se mi sen alespoň na chvíli splnil. Jsem ráda, že jsem tu mohla být," řekla po oznámení výsledků Dana Morávková, na jejímž výrazu byl znát smutek.



Ten ostatně provází každé vyřazování, neboť StarDance patří k projektům, při nichž vznikají nová přátelství a silný týmový kolektiv.



"Tady všichni táhnou za jeden provaz, pomáhají si, hecují se a každý soutěžní večer je pro ně jistým utrpením, neboť vědí, že ta parta bude mít další trhlinu. Tohle jsou zkrátka parametry zábavného pořadu, od kterého se napětí vyžaduje," uvedl už dřív Marek Eben.

V soutěži tak po pátém soutěžním večeru zůstávají už jen čtyři páry - David Švehlík a Simona Svrčková, Martin Procházka a Tereza Bufková, Kateřina Baďurová a Jan Onder a Barbora Poláková a Václav Masaryk.

David Švehlík a Simona Švrčková Martin Procházka a Tereza Bufková Kateřina Baďurová a Jan Onder Barbora Poláková a Václav Masaryk

V příštím vydání budou k vidění hned čtyři tance, waltz, cha-cha, paso doble a quickstep.