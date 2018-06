StarDance: úvodní večer ovládly Norisová a Batulková

Iva Frühlingová a Michal Kostovčík

První se představili na parketě zpěvačka Iva Frühlingová a Michal Kostovčík (cha-cha - Mercy). Iva z tance moc nepředvedla, většinou se pohybovala pouze z pózy do pózy. V jejím provedení se vyskytlo mnoho krokových a technických nepřesností. Zaostávala za svým partnerem, nestíhala rytmus a nevystihla charakter tance.

Jaromír Bosák a Eva Krejčířová

"Sporťák" Jaromír Bosák a Eva Krejčířová ukázali, jak se naučili waltz (River Lullaby). Jaromír byl spíše atletický, projevovala se topornost nohou a zbytečné napětí vyplývající z trémy. Několikrát v promenádě padal do prostoru a postrádal jsem více akce. V technice se Jaromír snažil, ale nevyvaroval se chyb a drobných krokových nepřesností. Několikrát promeškal vhodnou dobu pro východ do další figury.

Vladimír Kratina a Laura Klimentová

Herec Vladimír Kratina s Laurou Klimentovou (cha-cha - She's a Lady) předvedli opravdu snahu o tanec, což u předchůdců Vladimíra příliš vidět nebylo. Přesto se dá tanci vytkout určitá statika a Vladimírovy tvrdé pohyby, zejména boky. Ocenil bych prováděné křížení, ale chybělo napětí v těle. Vladimír se rovněž snažil o propínání nohou, což se mu relativně dařilo.

Jana Doleželová a Michal Necpál

Miss Jana Doleželová a Michal Necpál (waltz - It's You) předvedli vynikající tanec. Technika na vysoké úrovni, odklony, překlony, rytmus - to vše bylo na velice dobré úrovni. Co by se dalo Janě vytknout, jsou občasné vysoké nášlapy a nedokonale provedené postupové kroky. Jana zatančila na úrovni nížších soutěžních tříd a určitě se nemusí za svůj výkon stydět.

David Suchařípa a Albina Zaytseva

Svou ča-ču předvedli i herec David Suchařípa a Albina Zaytseva (Get the Party Started). U Davida převládala statičnost, málo kroků, ale hlavně technické nedostatky v podobě nášlapů na patu a příliš toporných pohybů. V těle mu chybělo napětí a mnohdy se zbytečně předkláněl. Lze ocenit snahu o tanec, ale až příliš viditelně byly chyby maskovány pózami.

Bohouš Josef s Lenka Tvrzová

Zpěvák Bohouš Josef s Lenkou Tvrzovou předvedli své umění ve waltzu (Who Would Imagine a Kind). Bohouš ukázal, jak se waltz tančit nemá. Příliš statiky, mnoho technických chyb, absence waltzové vlny, skoro všechny nášlapy na patu. Jediné co se dá hodnotit kladně je držení těla, ale to je pro tanec málo. Snad příště Bohouš předvede lepší výkon.

Zuzana Norisová a Jan Kliment

Herečka a zpěvačka Zuzana Norisová s Janem Klimentem v předposledním tanci večera (cha-cha - Chain Of Fools) zaujali svým výkonem. Místy technika byla na horší úrovni, místy byl pár nesynchronní, Zuzana svého partnera nestíhala. V tanci bylo až příliš prvků disca, které působily rušivě. V jednom okamžiku Zuzana ztratila rovnováhu, ale to porota vůbec nesmí brát v potaz.

Dana Batulková a Jan Onder

Jako poslední se na parketu ukázali Dana Batulková a Jan Onder se svým waltzem (Open Arms). Ani zde nelze šetřit chválou. Výborný pohyb do prostoru, krásná délka kroků, dobře provedené pózy, technika na velmi slušné úrovni. U Dany jsem měl dopředu obavy, protože se jedná o dámu v nejlepších letech, ale přesvědčila, že věk nehraje žádnou roli.

V porotě zasedli tradiční inventář Zdeněk Chlopčík, z loňska známá Tatiana Drexler, tanečník Jára Kuneš a tanečnice Leona "Qaša" Kvasnicová.

Hodnocení poroty Iva a Michal 17 Jaromír a Eva 13 Vladimír a Laura 23 Jana a Michal 24 David a Albina 19 Bohouš a Lenka 14 Zuzana a Jan 27 Dana a Jan 26

Hodnocení poroty bylo v tomto kole spíše orientační, protože vyřazovat se bude až po dalších tancích v příštím týdnu. Příští týden páry předvedou opačnou skupinu tanců než v prvním večeru. Na pořadu bude quickstep a rumba.



O autorovi PETR FABERA (43), profesionální tanečník Tanec se stal jeho celoživotním koníčkem, začal se mu věnovat už před 23 lety. Absolvoval stovky soutěží ve standardních i latinskoamerických tancích a ve standardních tancích se v dobách nejlepších výkonů držel mezi stovkou nejlepších v zemi . "V současné době mám třetí taneční partnerku a vybírám si nucený odpočinek, protože partnerka je těhotná. Až se má partnerka dá zdravotně do pořádku, budeme se pilně připravovat na MČR ve standardních tancích v kategorii seniorů," plánuje.

