StarDance: Nejvyšší Zach, nejvnadnější Bittnerová a nejmladší Piškula

Za doprovodu živě hrané hudby v podání Martina Kumžáka a jeho Moondance Orchestra ukázalo deset soutěžních párů, co v nich opravdu je. Během dvou a půl měsíců poctivého zkoušení nacvičily páry několik tanců, které postupně v soutěži předvedou.

O „krk“ jim půjde ale až za týden, první díl soutěže nebyl vyřazovací. Přesto se na hodnocení porota v podání Tatiany Drexler, Zdeňka Chlopčíka, Radka Balaše a Jane Révaie vyřádila. Největší úspěch sklidil zatím herec Zdeněk Piškula s tanečnicí Veronikou Lálovou, hůř na tom byla třeba herečka Kristýna Leichtová s tanečníkem Václavem Masarykem.

Moderátor Marek Eben si pak během přenosu trochu rýpl do modelky Taťány Kuchařové a jejího příjmení. „Já jsem zmatený z těch jmen. Třeba Taťána Kuchařová. Já teď vůbec nevím, jak se jmenuje. Ona se třeba ,může jmenovat ve finále Taťána Gregor Brzobohatá Kuchař. Zlaté přechylování,“ podotkl.



Piškula během zkoušení se svou taneční kolegyní:



VIDEO: Piškula: Moje tanečnice je fajn. Ženské má být kus Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jako první zatančil fotbalový „důchodce“ Ladislav Vízek a Eva Krejčířová. Vízek je prý z tance tak vyřízený, že tomu ani sám nemůže uvěřit. „Domů chodím po tréninku zbitý. Z fotbalového tréninku jsem chodil vždycky plný energie. Ale budu bojovat za všechny fotbalisty, abych jim udělal renomé, že nejsou všichni dřeváci. Nepodceňujte starého tlustého Vízka,“ sdělil. Podle poroty jde o největšího „šoumena“, který si získá fanoušky svou roztomilou neohrabaností.

Anna K a Marek Hrstka Roman Zach a Andrea Třeštiková Jana Plodková a Michal Padevět Kristýna Leichtová a Václav Masaryk

Herečka Miluše Bittnerová upoutala především svými vnadami, ne však tolik tancem. I moderátor Marek Eben z ní byl při prvním setkání „paf“. „Když jsem se poprvé setkal s Miluší, pohleděl jsem a byl jsem udiven,“ sdělil Marek Eben a narážel tak na jednu z divadelních her, ve kterých Miluše účinkovala a také na její bujné poprsí.



Nejvyšší účastník StarDance herec Roman Zach se svými 206 centimetry mezi ostatními kolegy hodně vyčuhuje, výška mu však nevadila během tanečního výkonu a sklidil vcelku úspěch. Přitom si sám Zach už nemyslí, že by byl dobrým tanečníkem.

Roman Zach a Andrea Třeštiková

„Myslel jsem si o sobě, že jsem výborný tanečník. Ale moje taneční partnerka mě přesvědčila o opaku. Ale chceme vyhrát, přeci tady měsíce netancujeme proto, abychom měli pak odejít domů. Já jsem se bál, že mě to strašně vystresuje. Ale ono to je strašně krásné. Jediné, čeho se bojím, jsou zvedačky,“ svěřil se Zach pro iDNES.cz. Po tanečním výkonu udělal herec ještě kouzlo s provázkem, který zapálil a vytvořil z něj růži. To věnoval své babičce, která prý měla narozeniny.



Mezi dalšími soutěžícími je alpský lyžař Ondřej Bank a Kamila Tománková, cvičitelka Olga Šípková a Marek Dědík, kuchař Emanuele Ridi a Lucie Hunčárová, zpěvačka Anna K a Marek Hrstka a herečka Jana Plodková a Michal Padevět.