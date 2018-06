StarDance slibuje pokračování. Kdo budou nové hvězdy parketu?

Mohl by se jí stát jmenovec vítěze prvního dílu Romana Vojtka, rocker Josef Vojtek? Nebo snad Helena Vondráčková, která svůj talent předvedla již ve slovenské StarDance?

Vondráčková: Podruhé bych do toho nešla

Oficiálně zatím Helenu Vondráčkovou nikdo neoslovil. Ale když se objevila ve slovenské StarDance, rval si režisér české verze Roman Petrenko vlasy. „Netušil, že bych do toho šla. Když jsme točili Silvestra, říkal mi, že kolem vytipovaných jmen do soutěže chodili velmi opatrně a mě si zrovna oslovit netroufli. Hned se mě také zeptal, co bych říkala na účast ve dvojce. Já už bych do toho podruhé ale asi nešla, je to časově náročné, což člověk absolutně nedocenil. Mám tolik práce a nabídek, že bych to nemohla zvládnout,“ říká Vondráčková, která nedávno odmítla i velmi seriózní nabídku účastnit se soutěže v Polsku. „Musela bych se tam odstěhovat. Je to opravdu velmi náročné, a když to člověk chce udělat dobře, nejde to odfláknout. Ostatně jako všechno.“

Vojtek: Nejsem šašek

Zpěváka Josefa Vojtka oslovili tvůrci soutěže už do prvního dílu. U rockera však neuspěli. Jestli to zkusí podruhé, neuspějí zas. „Co bych tam dělal? Já jsem bigbíťák, nejsem žádný šašek ani Michael Jackson. Navíc neumím pořádně tancovat, zvládám tak přešlapování. Líbil se mi tam třeba Vašek Vydra, umí to uhrát, je vtipný a já ho mám strašně rád. Abych se tam ale předváděl jako Roman Vojtek, to nemusím,“ říká zpěvák.

Korn: Do soutěží nemusím

Také Jiřímu Kornovi byla nabídnuta účast v prvním díle a stejně jako Vojtek odmítl. „Já do soutěží nemusím, mám k nim nějaký zvláštní postoj. Tanec je krásný, ale trošku jiného charakteru. Když se na tuhle soutěž dívám profesně, jsem rád, že jsem v ní nebyl. Tancování je náročná věc a samozřejmě společenský tanec je vůbec velmi těžký a je logické, že za tu krátkou chvíli tomu člověk při vší snaze moc dát nemůže. Nemělo by to myslím ten efekt. Radši se budu něčemu věnovat půl roku, abych to pak mohl někde využít, to je podle mne smysluplnější,“ reaguje zpěvák.

Janů: Byl by to trapas

Petra Janů by do StarDance určitě nešla. „Už v tanečních jsem zjistila, že mám nějaké poruchy koordinace. Profesionální tanečník, který by mě vyfasoval, by nakonec nejspíš skončil v blázinci, a to přece nikomu nemůžu udělat,“ směje se zpěvačka. Do soutěže by šla pouze v případě, že by měla podobnou povahu jako Václav Vydra.

„Já jsem ale takový odpovědný pitomec, že bych chtěla být nejlepší, a bylo by to trapný. Radši zůstanu u toho, co opravdu umím.

Amiri: Šel bych do toho

Ali Amiri tanec miluje a vždy toužil naučit se různé druhy tance. Už proto s obdivem sledoval StarDance na Slovensku, kde byl v porotě režisér Juraj Bednárik, kterého teď poznává při zkouškách muzikálu Angelika, v němž hraje perského prince. A pak sledoval i českou soutěž. „Taneční jsem sice neabsolvoval, ale pohyb cítím, mám ho rád. Je určitě mnohem těžší, když se člověk musí naučit kroky, ale je to fantastické a mně by se to moc líbilo. Kdyby mi to časově vyhovovalo, určitě bych do toho šel,“ tvrdí zpívající lékař.

Machálková: Jen ne ostudu

Leona Machálková má tanec ráda, ale od Mahuleny Bočanové ví, že je třeba dát soutěži kus života, něco jí obětovat. A to by bylo při závazcích v divadle a diáři plném koncertů složité. „Myslím, že je to pro každého docela zajímavý úkol a je fajn jím projít. Možná bych o tom uvažovala, ale vůbec nevím, jak bych se rozhodla. Koneckonců mi to ještě nikdo nenabídl,“ říká Machálková, jež by se neobávala jen volného stylu. „V něm jsem nejlepší, nemusím se podřizovat choreografovi. Naučit se každý týden nový tanec je pořádná dřina. Se soudností sobě vlastní bych se tomu musela věnovat asi pořád, abych si neutrhla ostudu, což bych ve svém věku nepřežila. Bylo by to časově náročné, musela bych to zvážit.“