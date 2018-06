StarDance: skončila miss Doleželová, Norisová zase první

Na bronzovou příčku se poprvé propracoval pár Vladimír Kratina s Laurou Klimentovou. Vypadnuvší pár byl podle hodnocení poroty předposlední, ale hlasy diváků zachránily v soutěži Jaromíra Bosáka a Evu Krejčířovou. "Budou mi všichni lidé ze StarDance chybět, byly to příjemné tři měsíce," rozloučila se Jana Doleželová se soutěží.

Večer byl ve znamení brazilské samby, kterou předvedly všechny páry. Třešničkou večera se pak stala společná choreografie, v níž pět soutěžních párů předvedlo královský tanec parketů, vídeňský valčík. Samba je poměrně obtížný tanec, zejména svou technickou stránkou. Ne každý se s ní dokáže vyrovnat. Valčík zdánlivě vypadá jako jednoduchý tanec, ale i v něm hraje technika velkou roli, zejména správné provedení švihu. Postupující páry se sambou přehouply do druhé poloviny soutěže. Pro soutěžící to znamená zvýšenou zátěž, protože od tohoto večera musí zvládnout během týdne dva tance.

Jak páry zatančily sambu?

Jaromír Bosák a Eva Krejčířová

Prvním párem, který se na parketě zavlnil v rytmu samby, byli sporťák Jaromír Bosák a Eva Krejčířová. Pomalejší skladba měla nahrát zvládnutí kroků, avšak Jaromír Bosák předvedl i přes velkou snahu značné procento svého "Tyršovského" atletického projevu. Samotný tanec je takřka nehodnotitelný, zejména po technické stránce. Jaromíru Bosákovi chyběla větší práce boků, větší pohyblivost, nohy byly příliš pomalé, místy byl se svou partnerkou nesynchronní a občas mu dělal problém i rytmus. Bouncing byl občas silový a nepřirozený. Nehodnotitelnost tance potvrdil svými slovy i porotce Jaroslav Kuneš: "To bylo fascinující. To byla samba?" Mé hodnocení by zhruba odpovídalo i ocenění poroty.

Zuzana Norisová a Jan Kliment

Druzí okusili atmosféru latinskoamerického večera Zuzana Norisová a Jan Kliment. Ukázali živé vystoupení, avšak překvapivě málo samby. V jejich tanci dominovalo spíše disco, místy se u Zuzany Norisové objevovaly poskoky a vysoké nášlapy, které vyústily v pád do prostoru. Místo opakovaného křížení předváděla Zuzana Norisová chybně přísuny. Větší problém se objevil při provádění batukád, které Zuzana Norisová nezvládla čistě a za svým partnerem zaostávala. Porotce Zdeněk Chlopčík ohodnotil předvedený výkon slovy: "V discu jste byla dračice, v sambě jste se uklidnila." Má známka by se od poroty, která výkon nadhodnotila, lišila vzhledem k počtu chybiček a spousty disca jako rušivého prvku o dva stupně.

Vladimír Kratina a Laura Klimentová

Třetím párem v rytmu samby byli Vladimír Kratina a Laura Klimentová. K sambě ze strany Vladimíra Kratiny téměř nedošlo. Technika kroků témeř neexistovala. Vladimíru Kratinovi určitě nejde upřít snahu, avšak malá pohyblivost boků a skoky místo kroků zkazily dojem. Místy jeho kroky připomínaly spíše zašlapávání mravenců než měkkou sambu. Nutno ocenit rytmiku a relativně zvládnuté základní kroky. Porotkyně Qaša ocenila bouncing (pohupování v kolenou), ale zároveň i zkritizovala: "Pánev se nerozhýbala." Porota tento tanec silně nadhodnotila a má známka by se lišila výrazněji.

Dana Batulková a Jan Onder

Předposlední soutěžní sambu ukázali Dana Batulková s Janem Onderem. Velmi dobré rytmické vystoupení, plné tance, které by ale ze strany Dany Batulkové potřebovalo trochu víc energie. V okamžicích, kdy Dana Batulková tančí sama, je méně sebejistá, občas se objevily příliš široké kroky. Určitě by jí slušela větší práce boků. Občasnou nejistotu postřehl i porotce Zdeněk Chlopčík: "V některých okamžicích jstese ztrácela, nebyla jste si jistá." Jaroslav Kuneš ocenil výkon slovy: "Pro mě jste pořád pořádný kus vepředu." Přes slovní hodnocení ale porota vytáhla menší známky, i když toto vystoupení bylo co do kvality srovnatelné s druhou favoritkou soutěže. Má známka by odpovídala hodnocení poroty.

Jana Doleželová a Michal Necpál

Poslední přišli ukázat, jak se svou sambu naučili, Jana Doleželová a Michal Necpál. Pomalá skladba byla spíše na škodu. Jana Doleželová byla příliš rozvláčná, tanci chyběla energie, slušela by daleko větší práce boků. K slabšímu výkonu určitě přispěl i výběr skladby, na kterou bylo velice obtížné tančit, a navíc ani nebyla nijak atraktivní. Tento tanec mne neuchvátil, chyběla mu přitažlivost, větší hravost a především energie. Zdeněk Chlopčík ve svém hodnocení vyřkl myšlenku, že to byl "...tanec turecké tanečnice před sultánem." Má známka by se shodovala s ortelem poroty.

Společná choreografie

Společná choreografie zazněla v rytmu vídeňského valčíku. Snový tanec v modré barvě byl určitě zážitkem. Pomalá skladba měla za cíl, aby tanec zvládly všechny páry. U Jaromíra Bosáka nesmělo chybět jeho Tyršovské provedení, stejně jako u Vladimíra Kratiny jeho permanentní předklon k partnerce. Na většině párů bylo ve tvářích poznat velké soustředění, aby nikdo společný valčík nezkazil. Překvapivý moment nastal ve druhé polovnině tance, dámy utvořily uprostřed modrou růži a oproti všem zvyklostem si zvedly na ramena Jana Ondera, který ve vzduchu předvedl hereckou vsuvku. "Vytvořili jste nádhernou modrou květinu, kde jako mladá blizna uprostřed vykvetl Honzík," okomentoval tento prvek Jaroslav Kuneš. Qaša v Janu Onderovi zase viděla mladého Wolfganga Amadea Mozarta. Choreografie se Petru Čadkovi povedla a byla krásnou taneční tečkou pátého večera.

Hodnocení poroty

Zuzana Norisová a Jan Kliment 35 bodů Dana Batulková a Jan Onder 30 bodů Vladimír Kratina a Laura Klimentová 28 bodů Jana Doleželová a Michal Necpál 23 bodů Jaromír Bosák a Eva Krejčířová 19 bodů



Skladby, na které se tančilo: Jaromír Bosák a Eva Krejčířová: Hoy - Gloria Estefan

Zuzana Norisová a Jan Kliment: Jazz Machine - Blake McGrath and Ashley

Vladimír Kratina a Laura Klimentová: Cuban Pete - Jim Carrey

Dana Batulková a Jan Onder: Going back to New Orleans - Poncho Sanchez

Jana Doleželová a Michal Necpál: Naughty Girl - Beyoncé

Společný valčík: Little Susie - Michael Jackson





O autorovi PETR FABERA (43), profesionální tanečník Tanec se stal jeho celoživotním koníčkem, začal se mu věnovat už před 23 lety. Absolvoval stovky soutěží ve standardních i latinskoamerických tancích a ve standardních tancích se v dobách nejlepších výkonů držel mezi stovkou nejlepších v zemi . "V současné době mám třetí taneční partnerku a vybírám si nucený odpočinek, protože partnerka je těhotná. Až se má partnerka dá zdravotně do pořádku, budeme se pilně připravovat na MČR ve standardních tancích v kategorii seniorů," plánuje.

