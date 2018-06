StarDance: Šestý večer se stal osudným pro Vladimíra Kratinu

"Chci poděkovat všem! Těm, kteří mi hlas poslali, i těm, kteří mi ho neposlali," byla poslední slova Vladimíra Kratiny, který se tímto se soutěží rozloučil.

Jako soutěžící se do semifinálového večera vydají Jaromír Bosák a Eva Krejčířová, kteří opět díky hlasům diváků utekli z nepostupového místa. Pomyslné stříbro večera si odnesli Dana Batulková s Janem Onderem. Na nejvyšším stupínku podle hodnocení poroty skončili Zuzana Norisová s Janem Klimentem, kteří jako první obdrželi absolutní známku.



Pátý večer byl pro postoupivší přelomovým a nabitý tancem. Znamenal pro soutěžní páry velké tréninkové vypětí, protože si musely připravit již ne jeden, ale dva soutěžní tance. Mohli jsme se tedy těšit ze standardního waltzu a slowfoxu a z latinského jivu a pasa doble, podle toho, které tance ještě páry doposud netančily.

Každý pár zatančil po jednom standardním a latinském tanci. Porota hodnotila každý tanec zvlášť a do celkového bodového zisku se počítaly známky z obou předvedených tanců. Součet bodových hodnocení pak stanovil pořadí podle hodnocení poroty za 6. večer.

1. kolo

Dana Batulková a Jan Onder

Taneční večer zahájili Dana Batulková a Jan Onder slowfoxem. Standardní tance tomuto páru velmi sluší a Dana Batulková se v nich cítí velice dobře. I toto vystoupení bylo, jako už u tohoto páru tradičně, na vysoké úrovni. Páru se dají vytknout pouze drobnosti. Dana Batulková měla občas vysoké nášlapy, technika byla velmi slušná, vytkl bych postavení hlavy a malý odklon od partnera. Komická herecká vložka pomohla odlehčit jinak vážný tanec a byla ve správném množství. Jaroslav Kuneš k tomuto vystoupení ponamenal: "Udržela jste vysokou laťku, já jsem absolutně nadšen." Má známka mohla být absolutní, pokud by Dana Batulková měla lepší odklon, po kterém slowfox přímo volal.

Vladimír Kratina a Laura Klimentová

První latinu večera, paso doble, ukázali Vladimír Kratina a Laura Klimentová. Charakter tance, toreadora, zůstal nenaplněn. Vladimíru Kratinovi chybělo patřičné napětí v těle, tanec připomínal spíše pochodové cvičení, v jednom okamžiku došlo k zaváhání v rovnováze. Vystoupení bylo ze strany Vladimíra Kratiny příliš statické, pomalé, chyběla mu toreadorská hrdost. Spíše než toreadora připomínal "hodného strýčka". Porotkyně Qaša vystoupení ohodnotila slovy: "Bylo to razantní, ale strnulé." Nenaplnění role toreadora potvrdil i Zdeněk Chlopčík: "Jako byste si říkal, mám tam býka a co s ním mám dělat?" Porota na předvedený výkon a nenaplnění charakteru tance včetně chyb nadhodnotila a má známka by určitě byla nižší.

Jaromír Bosák a Eva Krejčířová

Jaromír Bosák a Eva Krejčířová předvedli, jak společně zvládli standardní slowfox. Bylo to překvapení, Jaromír Bosák tančil. Ačkoliv bylo málo tance v páru a standardním držení, technicky byl tento tanec zvládnutý dobře. Místy se u Jaromíra Bosáka objevila přílišná statika a občas se klátil jako třtina ve větru. Rovněž zařazení poskoků bylo příliš rušivým elementem. Jaromír Bosák konsternoval svým výkonem porotu, zejména Zdeňka Chlopčíka: "Mě mrzí, že sis z nás, Míro, v minulých dílech dělal legraci, že neumíš tančit." "Oceňuji, že jsem neviděla žádného Tyrše," poznamenala porotkyně Qaša. Má známka by byla sice o něco horší než u poroty, ale přesto vysoká.

Zuzana Norisová a Jan Kliment

První část večera zakončili svým pasem Zuzana Norisová a Jan Kliment. Tento tanec je prakticky nehodnotitelný. Skladba absolutně neodpovídala tanci a ze strany soutěžního páru došlo k herecké scénce s prvky pasa doble. Velkým problémem bylo vůbec v této skladbě pochytit rytmus, na který by se dalo zatančit paso doble. Technika kroků byla na slušné úrovni, ale k pasu ani dojít nemohlo. Porotce Jaroslav Kuneš při hodnocení Zuzaně Norisové řekl: "Byla jste černý posel býčího světa mrtvých býků." Má známka by se radikálně lišila od poroty, která výkon zcela zbytečně nadhodnotila.

2. kolo

Dana Batulková a Jan Onder

Druhou část večera odstartovali Dana Batulková a Jan Onder svým temperamentním jivem. Bohužel, tentokráte bylo ve vystoupení poměrně málo tance a převládaly spíše scénky. Technika byla u Dany Batulkové na vcelku slušné úrovni, občas se objevovaly příliš vysoké nášlapy a taneční kroky by potřebovaly poněkud více odlehčit. U Dany Batulkové v závěru nastal problém se stíháním rytmu, což bylo na škodu v technice kroků a čehož si všiml i Zdeněk Chlopčík: "Bylo to rychlé, bylo to na vás moc rychlé." Má známka by odpovídala hodnocení poroty.

Vladimír Kratina a Laura Klimentová

Vladimír Kratina a Laura Klimentová předvedli svůj druhý tanec, waltz. Éterická skladba bohužel Vladimíra Kratinu uspala, ačkoliv ho měla v choreografii probudit. Jeho kroky byly příliš krátké, opatrné, waltzová vlna byla spíše malou vlnkou. Ačkoliv byl tanec rytmicky v pořádku, taneční projev stále trpí permanentním předklonem Vladimíra Kratiny. Chybné postavení těla pak většinou vyústí v drobné nepřesnosti až zaváhání, které kazí dojem z celého tance. Krátkých ospalých kroků si povšiml i porotce Jaroslav Kuneš: "Tam to chtělo něco, co vás pošle do prostoru." Má známka by odpovídala hodnocení poroty

Jaromír Bosák a Eva Krejčířová

Svůj druhý tanec předvedli i Jaromír Bosák s Evou Krejčířovou. Jejich jive byl na rozdíl od slowfoxu plný nepřesností a vypadnutí z rytmu. V tanci spíše převládala scénka nad samotným tancem, poté, co pár odložil svou rekvizitu, smetáky, byl Jaromír Bosák příliš statický, technicky hodně nepřesný a došlo i na oblíbené Tyrše. "Kvůli vám jsem si koupila mobil, abych své známky opravila esemeskami, protože vám fandím," povzdechla si porotkyně Tatiana Drexler. Má známka by odpovídala nedodržení rytmu a technickým prohřeškům.

Zuzana Norisová a Jan Kliment

Posledním tanečním vystoupením byl waltz v podání Zuzany Norisové a Jana Klimenta. Zuzana Norisová se občas dopustila krokových nepřesností a nedokonalostí, zejména ve východech do promenád. I zde by partnerce slušel větší odklon od partnera. Porota byla nadšena a nešetřila chválou. Zdeněk Chlopčík: "Vy jste vynikající." "Líbí se mi, jak se díl od dílu zlepšujete," doplnila ho Qaša. Toto vystoupení bylo srovnatelné s úvodním tancem večera a u mě by si vysloužilo stejnou známku. Porota dle mého názoru zbytečně udělila absolutní známky, protože toto vystoupení nebylo ani horší ani lepší než úvodní slowfox večera a objevily se v něm prakticky stejné chyby.

Hlasování diváků rozhodlo o vyřazení páru Vladimír Kratina a Laura Klimentová. Zbývající trojice zatančí příští týden zbývající tance, které ještě netančily. Měly by zaznít skladby v rytmu čačy, quickstepu, tanga a rumby.

Hodnocení poroty stanovilo toto pořadí:

Zuzana Norisová a Jan Kliment 79 (39+40) bodů Dana Batulková a Jan Onder 63 (33+30) bodů Vladimír Kratina a Laura Klimentová 53 (26+27) bodů Jaromír Bosák a Eva Krejčířová 53 (32+21) bodů



Skladby, na které se tančilo: Dana Batulková a Jan Onder, slowfox - Hey Big Spender (Peggy Lee)

Vladimír Kratina a Laura Klimentová, paso doble - Paso doble 4

Jaromír Bosák a Eva Krejčířová, slowfox - Moon Over Bourbon Street (Sting)

Zuzana Norisová a Jan Kliment, paso doble - Mission Imposible (Chemical Brothers)

Dana Batulková a Jan Onder, jive - Long Tall Sally (Little Richard)

Vladimír Kratina a Laura Klimentová, waltz - If I Were a Painting (Kenny Rogers)

Jaromír Bosák a Eva Krejčířová, jive - She’s Too Good for Me (Sting)

Zuzana Norisová a Jan Kliment, waltz - When You Believe (Mariah Carey & Whitney Houston)





O autorovi PETR FABERA (43), profesionální tanečník Tanec se stal jeho celoživotním koníčkem, začal se mu věnovat už před 23 lety. Absolvoval stovky soutěží ve standardních i latinskoamerických tancích a ve standardních tancích se v dobách nejlepších výkonů držel mezi stovkou nejlepších v zemi . "V současné době mám třetí taneční partnerku a vybírám si nucený odpočinek, protože partnerka je těhotná. Až se má partnerka dá zdravotně do pořádku, budeme se pilně připravovat na MČR ve standardních tancích v kategorii seniorů," plánuje.