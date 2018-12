Semifinálový večer StarDance byl posledním pro Arichtevu a Necpála

„Mrzí mě samozřejmě, že nejsme ve finále, ale výhrou je pro mě už to, že jsme se dostali takto daleko. Chtěla bych vzdát hold celému štábu, který připravuje StarDance, všichni odvádí skvělou práci. Děkuji i porotě, která mě velmi motivovala, rodině i všem divákům, kteří nám poslali hlasy a které jsme bavili. Děkuji i manželovi, že to se mnou ty čtyři měsíce dal. Vím, že to nebylo jednoduché,“ rozloučila se s taneční soutěží i diváky Veronika Arichteva.

Tomicová s Dědíkem a Dvořák s Návorkovou postoupili rovnou do velkého finále. O osudu dvojic Arichteva a Necpál a Lálová - Svoboda rozhodovali zasláním svých hlasů čistě jen diváci u televizních obrazovek. Ti vyřadili Arichtevu s Necpálem.

Moderní pětibojař David Svoboda (33) a tanečnice Veronika Lálová (27) zahájili večer jivem. „Jive vám šel. V otočkách jsi byl Davide dokonce rychlejší než partnerka. Fantastický jive,“ pochválil první výkon večera porotce Zdeněk Chlopčík. Také druhý tanec, kterým byl slowfox porota ocenila kladně, mezi hodnocením byli tři desítky.

Herečka Pavla Tomicová (56) s tanečníkem Markem Dědíkem (35) a jejich pojetí samby porotu příliš nepotěšilo. Výtky měla nejen Tatiana Drexler, kterou výkon vyloženě zklamal. „Občas to bylo rytmicky mimo. Chtěl jsem vidět více samby,“ řekl Zdeněk Chlopčík, který výkon ohodnotil pouhou šestkou. „Choreografie mi dnes přišla poprvé těžkopádnější. Ve srovnání s ostatními vystoupeními to pro mě bylo bohužel o kousek níž,“ dodal Radek Balaš. Ani druhý tanec, kterým bylo tango nezískal od porotců příliš vysoké hodnocení.

Herečka Veronika Arichteva (32) a tanečník Michal Necpál (31) zatančili jako první tango. „Předvedli jste nádherný výkon. Choreografie byla úžasná, věřil jsem vám každý krok,“ chválil Chlopčík. „Efektní zvedačka. Nijak se mě to ale nedotklo,“ řekl naopak Kuneš. Toho příliš nepotěšila ani samba v pojetí této dvojice. Drexler naopak výkon chválila.

Další sambu večera předvedli herec Jiří Dvořák (51) a tanečnice Lenka Nora Návorková (27). „Číslo jako takové se mi velice líbilo, ale chyběla mi tam samba,“ zkritizoval vystoupení Václav Kuneš. Tango v provedení Návorkové a Dvořáka naopak celá porota kromě ohodnotila velice kladně a vysokým hodnocením.

