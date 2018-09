Tanec ve StarDance mě vrátí do mládí, těší se Richard Genzer

O účasti ve StarDance Richard Genzer podle svých slov příliš nepřemýšlel. Spíše se snažil zjistit, zda se podobná časově náročná aktivita vejde do jeho pracovního rozvrhu.

Na účast v soutěži se těší a věří, že díky ní i trochu omládne. „Myslím, že mě to bude bavit, a že mě tanec trošičku vrátí do mládí, že se zase budu hýbat a nezhynu jako důchodce, starý a hrbatý,“ říká Genzer, který původně vystudoval lidový tanec.



Herec přiznal, že vždy nenáviděl standardní tance a pokud mu to dovolí jeho taneční partnerka Jana Zelenková, která měla na parketu původně doprovázet Jana Koptu, určitě bude rád improvizovat.

„Budou mi stačit tak čtyři sekundy“, tvrdí Genzer. „Myslím si, že Richard bude neřízená střela, ale těším se moc,“ přiznala Jana Zelenková.

„Richard Genzer byl naše tajné přání pro příští rok. Vzhledem k nešťastné situaci, do které se dostal Vašek Kopta, jsem se rozhodli Geňu oslovit už letos. Jednání to nebyla jednoduchá vzhledem k jeho pracovní vytíženosti, ale jsem rád, že do toho s námi nakonec šel i s tím dvouměsíčním tréninkovým výpadkem,“ uvedl pro iDNES.cz manažer vývoje České televize Jan Potměšil.

V roce 2010 ze soutěže StarDance kvůli zranění odstoupila herečka Taťjana Medvecká. Nahradila ji tehdy zpěvačka Aneta Langerová, která se nakonec protančila na pomyslnou stříbrnou příčku.



V minulé řadě StarDance ze zdravotních důvodů odstoupila v průběhu soutěže tanečnice Ondřeje Banka Kamila Tománková. Sportovec poté dotančil na druhé místo s Evou Krejčířovou. V roce 2006 odstoupila v šestém kole soutěže StarDance Mahulena Bočanová. Důvodem bylo zranění partnera Jaroslava Kuneše, při tréninku si natrhl sval.