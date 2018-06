StarDance počtvrté – loučí se Jana Švandová se Zdeňkem Fenčákem

Mahulena Bočanová a Jaroslav Kuneš (slow foxtrot)

Minule jednoznačně nejlepší pár večera tentokrát nastoupil jako první. V úvodním shrnutí jeho činnosti (a nečinnosti) v uplynulém týdnu jsme měli možnost vidět, kterak Jarda podstrkuje Mahuleně pralinky jako omluvu pozdního příchodu. Ale Mahulena evidentně pralinky nejí, protože pořádně zhubla a na tanci je to znát. Kdo znáte krasobruslařské mistry Gwendala Peizerata s Marinou Anissinou, jistě jste si na ně vzpomněli: Mahulena chvílemi vedla, chvílemi nesla partnera, což je samozřejmě nepovolené, ale divácky velmi atraktivní. Jeden z vrcholů (těch ale bylo mnoho).

Hodnocení poroty – 35 bodů

Vlastimil Harapes: "Svým způsobem to bylo skoro dokonalé. Skvělá koordinace, dobrý výraz. Strašně se mi to líbilo."

Eva Bartůňková: "Snažím se dívat přísně, ale jsem konsternovaná absolutní přesností, plynulostí… Nechybělo výborné držení. Je to pro mě až stresující, vzhledem k tomu, že jste teprve první pár a já musím známkovat vysoko."

Michael Kocáb: "Pro mě je stresující pokračovat v nekonečné chvále, možná bych měl na Mahulenu jeden požadavek, aby i po skončení soutěže dál pokračovala v tancování."

Zdeněk Chlopčík: "Šokoval mě začátek. Musím říct, že jste byla chlap na svém místě, v prostřední části jste se dokonce i usmívala."

Jolana Voldánová a Jan Tománek (passo doble)

Jolaně s každým kolem roste sebevědomí. V porovnání s Mahulenou a Janou si nevede rozhodně nejhůř, navíc mají její výkony vzestupnou tendenci, což vzbuzuje v divácích zvědavost, tudíž pozitivní ohlas. Tentokrát si Jolana zahrála volavku/býka/hadr, zkrátka vše, s čím bojuje toreador. Kromě vcelku zdařilého výrazu ve tváři a pěkné choreografie si mohli diváci všimnout ještě jedné věci: i zprávařky můžou mít hezké nohy. Škoda, že jsou schované pod stolem a na parketu působí mírně nejistě.

Hodnocení poroty – 28 bodů

Eva Bartůňková: "Líbil se mi zajímavý příběh, se zavázanýma očima na začátku jsem se ptala, co z toho asi bude. Bylo to ale velice pěkné, konec výborný. Měla bych jen technickou výhradu k pažím, které mají být víc do oblouku, a k točkám, ty byly nejisté."

Zdeněk Chlopčík: "Velmi dramatický tanec, s dlouhou sukní skvělé. Bohužel po odložení té sukně zmizel elegantní pohyb spodní části a byly vidět už ty malé chybičky a nejistota v točení."

Kamila Tománková a Tomáš Dvořák (slow foxtrot)

Spolupráce Kamily a Tomáše je velmi složitá. Kamila přiznává, že je partner strašně protivný, ale že to chápe, má toho přeci moc. Naštěstí se nebojí být puntičkářka. Výsledek totiž zatím vždycky stál za to a i tentokrát tomu nebylo jinak. Perfektně procítěný tanec, romantika se vším všudy. Marek Eben to vystihl: Národ se právě dělí na dvě poloviny: jedna chce být na Tomášově místě, druhá na Kamilině.

Hodnocení poroty – 38 bodů

Vlastimil Harapes: "Elegantní, noblesní, nejlepší, co jsme dnes viděli." A je to tady, první desítka v celé soutěži! Druhou desítku tomuto páru dává Zdeněk Chlopčík.

Eva Bartůňková: "Wow! Nebo po česku Aaach!, ale to není tak silné. Byla jsem úplně unešená, v tanci bylo prakticky všechno. Tomáši, skvěle jste se procítil do muziky!"

Petra Kostovčíková a Václav Vydra (passo doble)

Petra se svého hvězdného partnera zastala a rezolutně prohlásila, že Václav není žádné kopyto. A že do toho teď pořádně šlápnou. Passo doble je z velké části založeno na hereckém umění, takže se Václav mohl vyřádit ve svých uhrančivých pohledech (kterými obšťastnil i porotu), stepování, tleskání a rozhazování rukama. Pravdou zůstává, že dřinu odvedla partnerka.

Hodnocení poroty – 31 bodů

Zdeněk Chlopčík: "Tím úvodním pohledem jste mě asi chtěl zastrašit, smůla. V celém tanci byly dva prvky, kterými byste zvítězil: pohled na začátku a flamenkové poklepy uprostřed. Chtělo to víc napětí, ale dobré."

Michael Kocáb: "Pominu agresivní výpad. Václav kopyto není, je vidět, že dnes ho to bavilo. Obdivuju tvou bojovnost."

Jana Švandová a Zdeněk Fenčák (slow foxtrot)

Celkový dojem z celého vystoupení jednoznačně kalí fakt, že to Jana v sobotu veřejně vzdala. Tradiční "mám moc práce" doplnilo "jsem stará a unavená", zkrátka "neposílejte mi smsky". Osobně mi byl pak výkon předem lhostejný. Natruc si ho dvojka Jana – Zdeněk skvěle užili, ocucali jedno společné cigárko a usmívali se od ucha k uchu. Chybět mi bude určitě Zdeněk, který šil každý tanec Janě přímo na míru a takový konec si nezasloužil.

Hodnocení poroty – 24 bodů

Eva Bartůňková: "Jsem znovu deprimována. Z celého tance jsem měla skvělý pocit, patové obraty byly naprosto dokonalé. Přesto by se tu našlo asi více malých chybiček, než u ostatních."

Michael Kocáb: "Extrémně se mi líbil začátek. Víc asi nemám co říct, mám k Janě totiž velký obdiv."

Kristýna Coufalová a Roman Vojtek (passo doble)

Jasně černý kůň celé soutěže. Nenápadně odvádějí svůj standard, přesto pokaždé něco přidají. Nebo jsou jen víc sehraní? Jednoznačně nejlepší passo doble. Dílem tanečnice, která na sebe dokonale upoutala pozornost, ale velkou měrou i díky Romanovi. Ten jako toreador nic nepodcenil, tanec neodpochodoval.

Hodnocení poroty – 38 bodů

Vlastimil Harapes: "Dynamické, elegantní, pěkné. Skvělé." Stručná odpověď, podepřená znovu desítkou! Druhou přidala Eva Bartůňková.

Zdeněk Chlopčík: "Musím říct, že dnes šlo celkově o skvěle zatančenou soutěž. Roman měl na závěr jednoznačně nejlepší postavení toreadora. Přestože jste zvolili náročnou rytmiku, skvěle jste ji zvládli."

Poslední listopadový díl se ukázal v celku dobrém světle. Moderátoři už nebyli tak stereotypní, resp. nuceně nenucení. Kamery zabíraly nejen soutěžící, ale i orchestr a sólisty – za zmínku stojí zpěvačka Dasha, která si určitě za svůj výkon v písni Fever tu polovinu obrazovky zasloužila. A nakonec… začátek: unylého Otakara Brouska vystřídal Otakar Brousek pokropený živou vodou, takže i to "Živě z Prahy" znělo docela živě. A pokud do příští soboty neumřeme, uvidíme sambu z Ria a valčík z Vídně.

