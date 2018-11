StarDance: Paso doble vyřadilo z taneční soutěže Adama Mišíka

První soutěžní tanec předvedli Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková. Jejich podání slowfoxu ohodnotila porota vesměs kladně a vytkla jen malá pochybení. „Jiří, jste pro mě aristokratická vznešenost. Přesvědčil jsem se o tom ve chvíli, kdy tam bylo to přešlápnutí a vy jste na sobě nedal nic znát,“ ohodnotil Radek Balaš. Zdeněk Chlopčík čekal podle svých slov tentokrát více.



Jako druzí se ukázali Adam Mišík a Kateřina Krakowková, kteří tančili paso doble, tanec španělského původu, který je stylizací boje zápasníka s býkem v aréně. Porota zhodnotila výkon jako poněkud rozpačitý. „Paso doble je o očním kontaktu. Partnerka by měla odečítat tvůj pohyb jen z výrazu tvého obličeje. Vy jste se na sebe ale za celou dobu prakticky ani nepodívali,“ vytkl Chlopčík Mišíkovi.

Druhý slowfox soutěžního večera předvedla herečka Veronika Arichteva s tanečním partnerem Michalem Necpálem. „Režisérské srdíčko muselo zaplesat, když vidělo to drama a takový příběh v jedné a půl minutě,“ hodnotil pozitivně Radek Balaš.



Richard Genzer a Jana Zelenková tančili slowfox. Porota ocenila hlavně pozvolnou proměnu Genzera. „Povstal jste jako fénix z tanečního popela. Kdysi jste tanečníkem byl, ale ty první večery jste se přiřítil jako buldozer. Technika i choreografie se výrazně zlepšila,“ potěšil Genzera porotce Radek Balaš.



David Svoboda a Veronika Lálová potěšila naopak Tatianu Drexler. „Davide, nejvíc se mi líbí, že jste měl při paso doble opravdu rychlé nohy a předvedl jste i spoustu dobré techniky. Vtáhl jste mě do příběhu, jsem nadšená,“ řekla Drexler.



Pavla Tomicová a Marek Dědík si střihli slowfox. „Zkoumám Pavlo, čím dalším to je, kromě toho, že používáte herecké podtexty, že jsou vaše vystoupení tak fascinující. Domnívám se, že to je neuvěřitelně pozitivní energií. Něco takového jsem naposledy zažil, když tu byl Dalajláma,“ pobavil diváky Balaš.



Za své paso doble sklidili Dalibor Gondík a Alice Stodůlková od poroty kritiku. „Můj pocit z vašeho paso doble je boj dvou gangů v příšeří někde v okolí popelnic. Strašně moc zbytečně ostrých pohybů a agrese. Trápili jste se od začátku do konce,“ zhodnotil výkon kriticky Zdeněk Chlopčík.



Moderátorka Daniela Písařovicová a její taneční partner Michal Mládek zakončili třetí soutěžní večer slowfoxem. „Atmosféra byla nádherná. Bylo to něžné, zvolil jsi ale Michale rekvizitu, která byla nesmírně obtížná. Nejste spolu tolik vytančeni, aby jste mohli věnovat pozornost ještě balónku. Byl to těžký oříšek. Obdivuji, že jste to tak zvládla, Danielo,“ ohodnotil Chlopčík.



Diváci rozhodli o tom, že do dalšího kola soutěže StarDance nepostupuje taneční pár Adam Mišík a Kateřina Krakowková.